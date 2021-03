Tusenvis av nordmenn har bestilt – nå er den forsinket igjen

Leveringsproblemer og ventelister har vært en gjenganger helt siden elbilene begynte å ta av i Norge. 6-12 måneders leveringstid har ikke vært uvanlig på enkelte modeller.

I fjor løsnet det så for noen produsenter, som fikk bedre tilgang på biler. Men fortsatt er det flere som må be kundene smøre seg med en stor dose tålmodighet.

En av dem er Ford, som har en av de hotteste elbilene akkurat nå. Deres Mustang Mach-E har fått en svært god mottagelse i det norske markedet.

Importøren går ikke ut med noe antall, men etter det Broom vet, har flere tusen kunder skrevet kontrakt.

Kommer i betydelig mindre antall

Etter den opprinnelige planen skulle de første bilene bli levert ut til kunder før jul i fjor. Så ble dette utsatt til nyåret og det var ventet store volumer før påske.

Nå melder det velinformerte bransje-nettstedet BilNytt.no at Mustang Mach-E har fått en ny utsettelse, grunnet logistikk- og kvalitetsproblemer, og fordi bilen "gjennomgår ytterligere kvalitetskontroller".

Det som nå skjer, er at bilen skal komme i betydelig mindre antall enn tidligere antydet, og at det er usikkert når de store volumene kommer.

Les også : Dette er elbilene som går lengst på sommeren

Interessen har vært skyhøy for Fords Mustang Mach-E. Men norske kjøpere må smøre seg med en god dose tålmodighet her.

– Våre biler skal være ferdige

BilNytt.no har også sjekket registreringsstatistikken. Den viser at det ble registrert 19 Mustang Mach-E i 2020, hittil i år er antallet null.

I desember sa Arild Odden, som leder Fords forhandlerforening, at han håpet å kunne levere det meste av Fords store ordrereserver innen påske. Slik blir det tydeligvis ikke.

– Alle vil ha biler så fort som mulig, og det har derfor gått litt for fort i svingene i hele elbil-industrien. Nye lanseringer har ikke gått smertefritt for noen. Våre biler skal være ferdige når de kommer til kundene. Ford skal ikke gjøre som enkelte andre produsenter og sende ut biler som ikke er ferdige, sier Odden, til BilNytt.no.

Les også : Du må bare smile når du ser denne elbilen

19 eksemplarer av Mustang Mach-E er så langt registrert i Norge, samtlige før jul i fjor.

Informert kjøperne om forsinkelse

Det siste er et fenomen flere tusen norske elbilkjøpere har fått merke det siste halvåret. Dette handler i hovedsak om helt nyutviklede biler. VW ID.3 er ett eksempel. To andre er søstermodellene Volvo XC40 P8 og Polestar 2 som begge har slitt med software-problemer.

Ifølge Odden kommer det noen eksemplarer av Mustang Mach-E i mars, men ikke like mange som tidligere antydet.

Hjemme i USA har Ford kontaktet rundt 4.500 kjøpere av Mustang Mach-E direkte – og informert dem om at bilen deres er forsinket. Her skal det også være snakk om en kompensasjon, som et plaster på såret.

Les også : – Jeg sparer og sparer på strømmen, likevel ser det umulig ut

Det er ikke veldig mange nordmenn som får oppleve årets vinter i en Mustang Mach-E.

– Begrenset antall

BilNytt.no har også vært i kontakt med den norske importøren:

– Denne kvalitetskontrollen tar beklageligvis litt lengre tid enn først antatt, men det er ikke store forsinkelser i forhold til planen vi la etter forsinkelsene forårsaket av korona-pandemien. Våre produksjons- og kvalitetsteam gjennomfører nå svært grundige tester og kontroller på samtlige biler før de transporteres videre fra fabrikken. Dermed sikrer vi at hver enkelt bil holder den høye standarden som forventes av en Ford, sier informasjonsdirektør i Ford Motor Norge, Anne Sønsteby, til BilNytt.no.

Hun legger til:

– De første kundebilene kommer nå til Drammen havn før påske – og vil så fortløpende bli levert til våre forhandlere, som så inviterer kundene til overlevering av bilen. Det er et begrenset antall biler som kommer i mars, og majoriteten av de første måneders bestillinger for Norge blir levert i april og mai.

Les også : Slik gikk det da vi dro på langtur med Fords elbil

Artikkelen ble først publisert på broom.no