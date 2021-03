Denne skal gi en enorm salgsvekst i Norge

Artikkelen ble først publisert på broom.no

Citroën er ikke merket som har bitt best fra seg på salgsstatistikken i Norge de siste årene. Mye av forklaringen på det, har vært mangel på helelektriske modeller med høy appell.

De har riktignok kunnet tilby elbil helt siden de lanserte C-zero tilbake i 2011, og var således tidlig ute. De har også hatt et par andre elektriske biler, som Saxo og varebilen Berlingo.

Salget har imidlertid vært begrenset, selv i elbil-nasjonen Norge.

Nå er håpet at det skal endre seg. Planen er nemlig at elektriske ë-C4, skal selges til 2.000 norske kunder i år.

Citroën skal blande seg inn i kampen om elbilkundene med sin nye ë-C4. Her står den sammen med "bestefar", GS. Merk at taklinjen og frontlyktene på de to, har noen klare likhetstrekk.

Hårete mål

Det tallet isolert sett, høres kanskje ikke så voldsomt ut. Det selges tross alt over 150.000 biler i Norge i året. Men sett i lys av at Citroën i 2020 solgte rundt 1.000 biler, sier det plutselig veldig mye. Én modell alene, skal altså selge dobbelt mye i år, som hele modellrekken klarte i fjor.

Med det vi vet om bilsalget i Norge, er det imidlertid ikke umulig. I fjor var elbilandelen over 50 prosent av nybilsalget. I år er det ventet at den skal bli enda høyere.

Og en litt høyreist, SUV-aktig og stilig bil som ë-C4 er, kan plutselig vise seg å bli en ganske interessant nyhet.

Vi har testet den i skikkelig norsk vinter:

Hva er nytt?

I testuken vår, fikk ë-C4 bryne seg på skikkelig norsk vinter.

C4 har vært Citroën sitt alternativ i "Golf-klassen" i flere år. Men en stor volummodell har den aldri blitt i Norge, i motsetningen til modellen som har gitt navnet sitt til segmentet.

Men Golf er i ferd med å sakke skikkelig akterut, og nå kan det være duket for en aldri så liten fransk revolusjon. ë-C4 kan veldig fort vise seg å bli den mestselgende C4-modellen i Norge gjennom tidene – og vil dessuten kunne slå Golf på salgsstatistikken i 2021.

Plattformen er den samme som brukes i blant andre Peugeot e-2008, e-208, Opel Corsa og DS 3.

Batteripakken på 50 kWt er også lik. Den gir bilen en rekkevidde på 350 kilometer etter WLTP-standarden, noe som er mer enn for eksempel Peugeot e-2008 (den er oppgitt til 320 kilometer). Bakgrunnen for noe bedre rekkevidde, er at bilens design er mer aerodynamisk. I tillegg bruker den tynne dekk, som gir lavere rullemotstand. Offisielt forbruk er 14,3 kWt/100 km. Det er, som vi skal komme tilbake til, ikke mulig på norske vinterveier.

Elmotoren er også velkjent. Det er nemlig den samme som står i tidligere nevnte konsernsøsken – og er på 136 hk, med et dreiemoment på 260 Nm.

Så kan vi ta med hva som gjør at ë-C4 skiller seg ut. Det første er selvsagt karosseriet – som er litt som en coupeaktig SUV. Den har også fått lengre akselavstand, er noen centimeter lengre og bredere i utvendig mål, har egne, avanserte dempere og bedre plass i baksetet, enn de andre. Så skal det nevnes at bagasjerommet som er resultat av god bakseteplass, lider litt. 380 liter er det i ë-C4, mens Peugeot e-2008 tilbyr 434 liter.

Framkommeligheten til ë-C4 er god. Du får ikke firehjulsdrift, men bakkeklaringen er på solide 15,6 cm. For mange er kanskje det vel så viktig.

Hva er styrker og svakheter?

Vi starter med den egenskaper som skiller ë-C4 fra mange andre – nemlig komforten. Den er i en klasse for seg. Citroën har også mye å leve opp til, her. For å sikre at det gode rykte skal videreføres, er bilen utstyrt med progressive hydrauliske dempere.

I tillegg er det lang akselavstand (2,67 meter) og lang fjæringsvei. Legg til noen av de mykeste bilsetene du kan tenke deg, og det blir nesten som å sveve på en sky. Støynivået er også lavt.

Alt dette gjør at bilen virker betydelig dyrere, enn den faktisk er.

Det er en ypperlig vinterbil, også. Joda, du må som vanlig forvente betydelig lavere rekkevidde, enn oppgitt. Våre tester i kaldt vintervær, tilsier at du kan forvente et snittforbruk på drøyt 18 kWt per 100 kilometer. Skal du ut på motorveien, med fart på rundt 100-110 km/t, bikker det fort både 20 og 21 kWt per 100 kilometer.

Ved vanlig kjøring, kan du beregne mellom 200-220 kilometers rekkevidde på vinteren. Men som vanlig, alt er avhengig av topgrafi, fart, kjøremønster, temperatur og føreforhold. Valg av kjøreprogram, er selvsagt også en faktor.

Selve batteriet er væskekjølt, og bilen har en varmepumpe med en effekt på 5 kW, i tillegg til et standard PTC varmeelement på ytterligere 5 kW. Det gjør at bilen blir raskt varm. Varme i rattet og setene er gull verdt, fordi det gjør at du kan la klimaanlegget slappe litt mer av. Du kan og bør selvsagt forhåndsvarme bilen på vinteren. Da får du bedret rekkevidden betydelig.

I utgangspunktet bruker vi kjøreprogrammet som heter Normal. Velger du Eco, er det først og fremst fordi du enten skal sjekke hvor langt du kan komme, eller fordi du er redd for å ikke komme fram. I Eco-modus er effekten strupet – og det merkes godt. Da oppleves den rett og slett ganske lat.

Mest moro er det som alltid i Sport. Da får du full effekt av de 136 hk – og bilen oppleves rimelig frisk. Men rask er den ikke. 0-100 km/t tar 9,7 sekunder.

Den enkle skjermen foran rattet viser instrumentene. Visningen er ikke dynamisk, og det er lite informasjon å få fram her. Hovedskjermen fungerer stort sett bra, men menysystemet har en irriterende fargekombinasjon, som tidvis gjør den vanskelig å lese. Merkelig at man ikke har valgt å skille fargene mer. Her gjør for eksempel Peugeot det mer bruktvennlig, i e-2008.

Head up displayet er greit nok. Men fordi informasjonen vises på en stående skjerm – og ikke projiseres direkte opp i selve ruta – er den litt forstyrrende. Vi savner dessuten informasjon om telefon og multimedia.

Hurtigladning klarer den opptil 100 kW, mens ombordladeren er på 7,4 kW som standard. Denne er imidlertid mulig å oppgradere til 11 kW.

Selv om det foreløpig ikke er mulig med hengerfeste (det jobbes med å sjekke muligheter for dette), er den i alle fall godkjent for taklast. Opptil 75 kilo kan du ha der. Her har den et konkurransefortrinn opp mot for eksempel VW ID.3, som ikke er godkjent for taklast (og heller ikke har hengerfeste).

Bakseteplassen er for øvrig god. Som nevnt, har dette vært et prioritert område for Citroën. Og selv med den fallende taklinjen, kan voksne fint sitte her, uten å stange hodet i taket.

Interiøret er ryddig og fint. Knappene til styringen av den adaptive cruise-kontrollen er flyttet fra baksiden til forsiden av rattet. Det er veldig bra!

Hva koster den?

Startprisen er på 277.000 kroner. Men den modellen kommer ingen til å kjøpe. Forskjellen opp til den best utstyrte utgaven er bare 35.000 kroner, og bør gjøre det lett å heller velge den.

Hvem er konkurrentene?

Vi har nevnt en del av dem allerede, og de kommer altså fra samme konsern.

Men vi kan fint ta med VW ID.3, i dette selskapet. Nå har de lansert sin nye innstegsmodell, som starter på 299.000 kroner og har en rekkevidde på 350 kilometer.

ë-C4 kler å være ut i skikkelig norsk vintervær. SUV-look og coupeaktig taklinje, gjør at bilen virker litt større og barskere enn den faktisk er.

Vil naboen bli imponert?

Vår erfaring er at mange liker designet på ë-C4. Den har særpreg, noe som er et savn, blant mange nye biler. Den ser ganske barsk ut, også.

Men akkurat på hjørnene av hekken, der lysene og den integrerte spoileren møtes, skjer det vel mye. Det blir litt rotete.

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide er det bileierne selv som forteller om sine erfaringer med de ulike modellene. Det er allerede kommet inn over 10.000 omtaler!

ë-C4 er blodfersk på markedet, og derfor ikke representert, her. Men under fanen til Citroën, ligger det over 200 vurderinger.

Hvis du har erfaring med ë-C4, eller en annen bil, så gå gjerne inn og legg igjen en omtale her. Det er fort gjort!

Broom mener

Opptil 100 kW kan du få med hurtiglading.

Citroën har kanskje tradisjonelt blitt sett på som litt sært og forbeholdt eksentrikere. Med ë-C4 er det ingen grunn til å tenke det, lenger. Samtidig har de beholdt særpreg og smarte løsninger, som merket får mye skryt for, med høy komfort og tøft design.

Akkurat denne bilen er uvanlig gunstig priset, og det vil derfor overraske oss, om ikke salgsmålet for 2021 blir innfridd.

Det største ankepunktet vi kan finne, er et infotainmentsystem som er litt kronglete og i overkant "enkle" digitale instrumenter. Vi skulle også gjerne hatt en mer avansert kjørecomputer. Alle som eier elbil, er jo nærmest fanatisk opptatt av å følge forbruket. Det er mulig i ë-C4, også, med det er tungvint å få en god oversikt.

I baksetet er det bra beinplass. Takhøyden er også tilstrekkelig, selv for voksne.

Visste du at?

– Den legendariske småbilen Citroën 2CV debuterte allerede på bilutstillingen i Paris i 1948

– Citroën DS er opphavet til DS som eget bilmerke. Citroën DS ble produsert fra 1955 til 1975 - og vakte stor oppsikt i sin tid

– Det er ventet rundt 40 nye elbiler på markedet i 2021

