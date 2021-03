Disse bileierne opplever flest feil og problemer

Det å kjøpe bil er en av de største investeringene man gjør. Det handler om både fornuft og følelser, som helst skal forenes med praktiske behov og innenfor et gitt budsjett.

Desto viktig er det for bilprodusentene at bilen svarer til våre forventninger – både når det gjelder teknisk kvalitet, den opplevde kvaliteten og ikke minst den praktiske, daglige bruken.

Amerikanske J.D. Power gjennomfører noen av bilverdenens største kvalitetsundersøkelser og blir av mange regnet som bortimot fasiten på dette området.

Gjelder 2018-modeller

Blant undersøkelsene de gjør, er den årlige J.D. Power Vehicle Dependability Study. Resultatene fra årets utgave er nettopp klar.

Her blir eiere av tre år gamle biler – i denne undersøkelsen er det 2018-modeller – bedt om å tilkjennegi om de har hatt feil og problemer på bilene sine i løpet av de siste 12 månedene.

Dette gjøres på den måten at eierne selv, i åtte ulike kategorier, melder inn feil og problemer de opplever.

Tallene under oppgir antall feil per hundre biler. Totalt deltok 33.251 eiere med sine 2018-modeller.

Å gjøre det godt i denne undersøkelsen har stor betydning for både anseelse og posisjon i markedet.

I motsatt ende: Å komme dårlig ut hos J.D. Power, er en stygg ripe i lakken for bilprodusentene.

Land Rover / Ranger Rover er taperen i denne undersøkelsen, med ganske god margin.

Britiske biler gjør det svakt

Det ønsker naturligvis ingen å gjøre. Men i denne undersøkelsen, som i alle andre, finner vi vinnere og tapere.

Denne gangen er det bilene i bunnen av listen vi fokuserer på. Altså de bilmerkene som eierne opplever flest feil og problemer med.

Helt nederst finner vi Land Rover, som også innbefatter Ranger Rover. De har 244 feil-poeng. Det betyr at i løpet av de siste året har eierne av disse bilene i gjennomsnitt opplevd 2,44 feil med sine tre år gamle biler. Hvilket kvalifiserer til en ganske klar sisteplass.

Alfa Romeo er et typisk entusiast-merke, men gjør det ikke så veldig bra i denne undersøkelsen.

På plassen over finner vi italienske Alfa Romeo med 196 feil-poeng. Nesten to feil de siste året der også – og neppe grunn til å sprette champagnen der i gården heller.

Svakt VW-resultat

Nok et britisk bilmerke følger på plassen deretter. Nemlig Jaguar med 186 feil-poeng. Så følger amerikanske Chrysler med 166 feil-poeng.

Bare hårfint slått av VW med sine 163 feil-poeng. Noe som heller ikke er mye å rope hurra for.

Bunn fem-listen: Land Rover: 244 poeng Alfa Romeo: 196 poeng Jaguar: 186 poeng Chrysler: 166 poeng Volkswagen: 163 poeng

Til sammenlikning kan vi fortelle at gjennomsnittsbilen hadde 121 feil-poeng. Det er fortsatt et stykke opp dit. Enda lengre er det opp til det det bilmerket eierne opplever aller minst feil med. Nemlig japanske Lexsus som hadde bare 81 feil-poeng.

Mer elektronikk feil

Dette viser at det fortsatt er stor forskjell på kvaliteten, selv på tre år gamle biler. Noe som absolutt er verdt å tenke på om man vurderer å kjøpe ny eller brukt bil, og ønsker et problemfritt bilhold.

Trenden viser at det på nyere biler er færre mekaniske feil som gjør at bilen får motorstopp. Men at ulike irriterende feil på elektronikk og infotainment-system står for en betydelig økning.

