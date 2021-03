Akkurat kåret: Her er Årets bil 2021

Artikkelen ble først publisert på broom.no

Årets bil i Europa er en prestisjetung kåring, med lange tradisjoner. Hvert år kårer en jury bestående av motorjournalister fra hele Europa en vinner.

I dag ble vinneren kåret, dagen før den store bilutstillingen i Geneve egentlig skulle åpne dørene. Utstillingen er avlyst på grunn av korona-pandemien. Men kåringen av Årets bil gikk som planlagt.

Årets finalister var disse: Citroën C4, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris, Volkswagen ID.3 og Cupra Formentor.

Nå vet vi altså hvem vinneren er – småbilen Toyota Yaris har gått helt til topps i år!

Slik ble rekkefølgen:

1. Toyota Yaris: 266 poeng

2. Fiat 500: 240 poeng

3. Cupra Formentor: 239 poeng

4. Volkswagen ID.3: 224 poeng

5. Škoda Octavia: 199 poeng

6. Land Rover Defender: 164 poeng

7. Citroën C4: 143 poeng

Blir lagt merke til

Dermed har juryen belønnet en bil som har vært en bestselger helt siden den kom på markedet første gang. Det hører også med til historien at første generasjon Yaris ble Årets bil i Europa i 2000.

At japanske biler går til topps i denne kåringen, hører med til sjeldenhetene. Desto sterk er prestasjonen til Yaris, som nå altså har vunnet to ganger.

– Ja, dette er noe som blir lagt merke til, både i bransjen og hos bilkjøperne. Toyota kommer naturligvis til å bruke prisen for alt den er verdt. Dette er en solid fjær i hatten for Yaris, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Slik ser det ut innvendig, det har skjedd mye med småbil-interiørene de siste årene.

Har flyttet grensene i klassen

– Er du overrasket over at Yaris er vinneren i år?

– Både ja og nei. Det er litt overraskende at en japansk bil vinner. Samtidig var ikke konkurransen i år supertøff. Det var egentlig ingen finalister som skilte seg klart ut. For all del: Det er mange bra og fine biler her. Men flere av bilene i finalen må nok betegnes som nisjemodeller. Og da blir det tøffere å nå opp. Det var nok en fordel for Toyota i år, sier Møller Johnsen.

Yaris blir trukket frem som en av bilene som har flyttet grensene i småbilklassen. Den har gode plassforhold, svært mye utstyr tilgengelig, dessuten hybrid-drivlinje. Yaris er også gunstig priset i forhold til konkurrentene, med det ligger det an til at også den nye generasjonen blir en bestselger i Europa.

Yaris var svært tidlig ute med hybrid-drivlinje, det er nok også en viktig del av salgssuksessen.

Ett jurymedlem fra Norge

Juryen som avgjør hvem som vinner, består av motorjournalister fra hele Europa – antallet representanter fra hvert enkelt land baseres på størrelsen av landets bilmarked eller bilproduksjon. For Norges del betyr det ett jurymedlem.

Det er ingen kategorier eller klasser i denne kåringen, målet er ganske enkelt å finne det beste bilkjøpet blant alle nominerte bilmodeller.

Innenfor kompakte mål skjuler det seg en småbil med imponerende god plass.

Må være folkelige

Det ligger noen faste kriterier til grunn for å kunne være med. Bilen skal være relativt folkelig, hvilket innebærer at det skal ligge til grunn et forventet salg på minst 5.000 eksemplarer per år.

