Bare halvparten sjekker pris når bilen skal på verksted

Nest etter bolig er bil den største investeringen for mange av oss. Det koster også å eie bil, ikke minst når det etter hvert kommer behov for større reparasjoner.

På verkstedfronten er det et betydelig mangfold. Vi har alt fra store merkeforhandlere, via store og landsdekkende verkstedkjeder – til små aktører som gjerne har funnet sin egen nisje.

En ny undersøkelse viser at mange bileiere mangler kunnskap om egne rettigheter ved kjøp av verkstedtjenester. Og bare halvparten gjør en prissjekk før de leverer fra seg bilen.

– Garantien gjelder

26 prosent tror garantien bortfaller hvis de går utenom merkeverkstedene i bilens garantiperiode. I tillegg oppgir 30 prosent at de ikke vet.

Det fremgår i undersøkelsen som er foretatt av YouGov for Autobransjens Leverandørforening (ABL).

– Mindre enn halvparten er fullt ut klar over at garantien gjelder uavhengig av hvilken kategori det valgte verkstedet tilhører, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.

Pris er det viktigste

På spørsmål om de tror et frittstående verksted kan stemple for utført intervallservice i bilens servicehefte, svarer 10 prosent "nei", mens 26 prosent krysser av for "vet ikke". Snaut to tredjedeler har derimot fått med seg at det råder full valgfrihet på servicemarkedet.

ABL har gjennom mange år gjort jevnlige målinger om kjennskapen til fritt verkstedvalg.

– Bevisstheten har bedret seg noe, men er fortsatt langt lavere enn ønskelig, sier Hansen, i en pressemelding.

Pris er den viktigste faktoren ved valg av bilverksted, viser målingen. Allikevel oppgir bare halvparten at de sjekker med flere verksteder før de bestiller service eller reparasjon.

– Viktig å ha en relasjon

– Det tallet overrasker meg litt. Det kan nemlig være tildels betydelige forskjeller på dette området. Dermed også penger å spare, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han legger til:

– Jeg har sett mange eksempler på at verkstedprisene varierer. Som regel er det så enkelt som at konkurransen fungerer. Noen driver også mer effektivt enn andre. Det er også mange som har spesialisert seg på enkelte jobber, og kan gjøre dem raskere og dermed rimeligere enn andre. Men når det er sagt: Jeg tror også mange synes det er viktig å ha en relasjon til sitt faste verksted. Folk man kjenner og stoler på. Det kan også ha en betydelig verdi hvis det oppstår problemer underveis, sier Benny.

Stilles strenge krav

Når det gjelder kvaliteten på arbeidet, svarer 32 prosent i undersøkelsen at det ikke er noen forskjell på de ulike verkstedtypene. 30 prosent tror merkeverkstedene er best, mens 18 prosent holder en knapp på frittstående eller kjedeverksteder. Én av fem svarer vet ikke.

– Det er forståelig at oppfatningene rundt dette ikke gir noe entydig bilde, for det stilles strenge krav til verkstedene generelt. Alle må ha dokumentert kompetanse, topp moderne utstyr og tilgang til nødvendige tekniske data, sier Hansen.

Får god kvalitet

– Bevisstgjøringen kunne gjerne gått enda raskere, men stadig flere blir klar over sin rett til fritt verkstedvalg i hele bilens levetid, sier Ole Helge Ratvik, kjedesjef i Sjekkpunkt, som omfatter nær 200 verksteder rundt om i landet.

Han tror de fleste bileiere opplever at de får god kvalitet til markedsriktig pris både hos frittstående kjeder og merkeverksteder, og at dette bidrar til høy kundelojalitet.

– Tilgjengelighet, beliggenhet og tillit har størst betydning for faste kundeforhold og valg av verksted. Ved bytte av verksted og ved større reparasjoner er nok bileier i større grad opptatt av å sammenligne priser, sier Ratvik.

