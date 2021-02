Hyundai er et av de merkene som var relativt tidlig ute med elbiler. Ioniq var førstemann ut derfra og bilen solgte godt.

Rekkevidden var god, plassen var god og prisen var hyggelig. Slikt blir det salg av.

Senere kom Kona som både ble – og fortsatt er – en stor suksess for den koreanske bilprodusenten som etablerte seg i Norge tilbake i 1992.

Midt på 90-tallet var det småbilen Accent som solgte i bøtter og spann. Oppskriften var den samme den gang som nå; rimelig og fornuftig bil for folk flest.

Ioniq 5 er tøff. Det har skjedd mye med Hyundai og design siden de første bilene dukket opp i Norge for snart 30 år siden.

Viktigste bilen så langt

Men Hyundai hviler ikke på laurbærene. Snarere tvert imot. De er på hugget som aldri før. Særlig når det gjelder elektrifisering av bilparken.

I går viste de det som etter alt å dømme blir deres viktigste bil så langt i historien. Nemlig den helt nye elbilen Ioniq 5.

En bil vi har hørt om en stund og som vi har sett mystiske teaser-bilder av. M

en i går dro de teppet av den for første gang. Og folk likte tydeligvis det de så.

Hyundai Ioniq 5 er en SUV i familiebilklassen. Bilen er 4,63 meter lang, den har bagasjerom på 540 liter (pluss en frunk foran). Den får rekkevidde på opptil 500 kilometer, den lader raskt, du kan få den med firehjulsdrift, den kan ha takstativ og trekke tilhenger på inntil 1.600 kilo.

I tillegg har den et moderne design som er lett å like. Det meste av moderne sikkerhets- og assistansesystemer er også om bord. Alt til en relativt hyggelig pris. Vi snakker under 500.000 kroner for topputgaven med "alt".

Servere brøt sammen

Man skulle kanskje tro at vi nordmenn hadde fått døyvet den verste elbil-hungeren nå. Men slik er det tydelig vis ikke. For når teppet ble dratt av nykommeren kollapset datasystemet og serveren hos Hyundai Europa.

Det tok helt av, og vi er lei oss for at datasystemene brøt sammen, sier en ydmyk Øyvind Knudsen, som er Produkt og PR-sjef hos Hyundai Motor Norway.

– Huff, ja – aller først vil jeg beklage på det aller sterkeste til alle de som forsøkte å komme inn på våre systemer for å reservere bilen, men som ikke lyktes. Det er vi oppriktige lei oss for.

– Vi visste at interessen var stor. Men at det så til de grader skulle ta av, det så vi rett og slett ikke komme.

Det sier en ydmyk Øyvind Knudsen, som er Produkt og PR-sjef hos Hyundai Motor Norway, til Broom.

– Bilen ble vist for fem markeder samtidig. I tillegg til Norge er det Nederland, Tyskland, Frankrike og Storbritannia som får bilen først. Interessen er svært stor alle steder. Den store pågangen, sammen med en teknisk feil gjorde at systemet gikk ned på Europa-kontoret, forklarer Knudsen videre.

Han lover at de kjapt skal være tilbake med mer informasjon rundt dette og at det nå jobbes på spreng for å løse opp i data-floken som oppstod.

Det var altså ikke bare nordmenn som viste stor interesse for bilen. Det gjorde kundene i alle de fem utvalgte markedene.

– Ja, og det er jo skikkelig gøy midt oppe i det hele. Det at Hyundai nå kommer med et produkt som til de grader fenger. Det viser også at resten av Europa for alvor begynner å få øynene opp for elbiler. Men fortsatt var det en stor overvekt av antall nordmenn som viste interesse, basert på antall innbyggere i de ulike landene, forklarer han.

Også innvendig preges bilen av moderne linjer og arkitektur. Legg merke til det flate gulvet.

Det kommer mer

Noen tall på hvor mange som forsøkte å reservere bilen når den ble vist har han ikke.

– Nei, uten datasystem, ingen tall. Slik er det bare. Men mange ville nok se den og få noe mer opplysninger før de gikk til det skrittet å forsøke å reservere den. Det er forståelig.

Som nevnt er Hyundai på hugget. De gir seg ikke med denne. I 2022 kommer Ioniq 6. Den blir en sporty sedan.

Etter den igjen er det duket for Ioniq 7. Den blir en enda større SUV, sikkert også med mulighet for firehjulstrekk. Men aller først må de få orden på datasystemene sine. Det gjør de garantert ganske kjapt. For kundene venter.