UP får en ganske spesiell forklaring av mange sjåfører

Ofte ser vi biler som kjører med ekstralys tent foran. Dette er såkalte tåke/kurvelys, og de skal bare brukes når værforholdene er slik at sikten er dårlig. Nesten alle biler har slike ekstralys i dag, og svært mange bruker dem når dette ikke er nødvendig.

Dette skjer til tross for at det uttrykkelig er forbudt å bruke slike lys sammen med bilens nærlys, når dette ikke er nødvendig på grunn av forholdene.

Ifølge Vegtrafikkloven kan slike lykter brukes som kjørelys:

- Nærlys og nærlys med redusert spenning

- Særskilt godkjente lykter

- Lykter for kurve/tåkelys.

Det er ikke tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med tåkelys. Bilen kan kun ha to tåkelys. På dagtid kan disse brukes som kjørelys i stedet for nærlys. I utgangspunktet er det ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med fjernlys. Unntaket her er kurvekjøring i lave hastigheter – 10-20 km/t.

Slike kurve/tåkelys er det på de aller fleste nye biler i dag, som oftest montert på hjørnene av fremre støtfanger.

Ifølge «prislisten» for veitrafikkforseelser kvalifiserer dette forholdet – «lys som blir brukt på feil måte» - til utstedelse av et forenklet forelegg på kr. 2.600,-.

Politiet stopper ofte bilister som kjører med feil lys. Foto: NTB Scanpix

280 forelegg

Og forklaringen på lysbruken er ganske spesiell hos mange av dem UP stopper:

– En vanlig begrunnelse for å kjøre med kurve/tåkelys tent uansett sikt, er at vedkommende mener dette «er kult», og hever synsinntrykket av bilen, sier UP-sjef Steven Hasseldal til Broom.

– Hvor vanlig er dette? Hvor ofte ser dere denne typen feil bruk av lys?

– Vi har ikke tall på dette, fordi vi ikke registrerer muntlige pålegg. Generelt kan jeg si at det er en god del feilbruk.

– I fjor ble det utstedt nærmere 280 forenklete forelegg knyttet til lysbruk. Av disse utgjør overtredelser knyttet til tåke/grøftelys trolig litt over halvparten. Resten handler om kjøring uten å ha påbudt lys tent, legger UP-sjefen til.

Godt lys på bilen er viktig - samtidig er det et regelverk man må forhold seg til på dette området

Muntlig pålegg

– Oversikten over forenklede forelegg for lysbruk fordelt på politidistrikter viser ellers at det var klart flest slike forelegg i Nordland og Finnmark, med Oslo som en sterk nummer tre.

– Du nevnte muntlige pålegg. Er dette en vanlig reaksjonsform på denne typen forseelse?

– Vi gir normalt muntlig pålegg i slike saker, dersom føreren ikke kjenner til reglene. Dersom føreren er kjent med reglene, men likevel bryter dem, blir resultatet forenklet forelegg, sier UP-sjefen til slutt.

