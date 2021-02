– Naboen flirer nok først – men kanskje er det du som ler sist

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny!

Jeg har fulgt litt med i media i det siste, og ser at det stadig dukker opp nye elbiler fra Kina.

Vi har vurdert å pensjonere dieselbilen, og heller velge elektrisk. Så langt har vi sett på de tradisjonelle merkene, blant andre Audi e-tron, VW ID.4 og Skoda Enyaq.

Men så nevnte svogeren min BYD Tang. Jeg har forhørt meg litt rundt, blant annet med naboen, som er bilinteressert. Han bare lo, og sa: «Glem det. Kinesiske biler blir det aldri noe greie på».

Så nå spør jeg deg: Er BYD Tang, og forsåvidt kinesiske biler generelt, et reelt alternativ? Hilsen forvirret bileier på Toten.

Heisann!

Du kunne nesten like godt slengt på en «spør for en venn»-setningen. For noen synes nok rett og slett det er flaut å vurdere en bil fra Kina. Vi skal ikke mange årene tilbake i tid, før det var helt uaktuelt for nordmenn.

Men utviklingen har gått rasende fort. Nå produseres det omtrent 24 millioner biler årlig i Kina. Og kvalitet, sikkerhet, design og teknologi er noe helt annet, enn det var før.

Ta en tur bort til en forhandler, og kikk på biler og utstyr. Sammenlignet med hva kinesiske biler var for bare noen år siden, er det nesten ikke til å tro.

Bra interiørkvalitet, imponerende høyt nivå på teknologi og mye utstyr, er noe av det man legger merke til.

Kinesiske elbiler har ofte mye avansert teknikk – og store skjermer til infotainmentsystemet.

Mer sikkerhet

Et annet viktig aspekt med de nye merkene fra Kina, er at de som regel benytter seg av en etablert norsk importør. Det betyr at de for eksempel har en høyere grad av sikkerhet knyttet til eierskap, kjøp og garanti, enn de som eventuelt ikke har etablert importør i Norge.

BYD Tang, for å ta den spesifikt, blir for eksempel hentet til Norge, distribuert og fulgt opp, via en importør som heter RSA. De har allerede merker som Suzuki, Fiat og Isuzi – med forhandlere spredt rundt om i Norge.

Tang er en stor SUV, som med en lengde på 487 centimeter, kan sammenlignes med Norges mest solgte bil i fjor, Audi e-tron.

Den norske importøren, RSA, har håp om at 1.500 nordmenn skal kjøpe den elektriske SUVen BYD Tang.

Rimeligere

Med en startpris på 599.000 kroner, er den betydelig lavere priset enn for eksempel e-tron. Til den prisen får du batteripakken som gir en oppgitt rekkevidde på 400-450 kilometer. Ved hurtiglading skal den klare å ta imot opptil 110 kW.

Den har dessuten en kraftig motor på 509 hk – som blant annet gjør det mulig å klare 0-100 km/t på bare 4,6 sekunder.

Plassmessig er dette helt klart en fullverdig familiebil – og nummer 1-bil –for de aller fleste.

Den kan trekke 1,4 tonn hengervekt og er godkjent for takvekt, som vi vet mange nordmenn er opptatt av.

Men

Så skal det naturligvis legges til, at dette nivået på kvalitet og utstyr fortsatt er ganske ferskt. Det betyr at alt ikke nødvendigvis er like utprøvd og gjennomarbeidet som hos merkene med lang historikk.

I tillegg er det en viss spenning knyttet til annenhåndsverdien, rett og slett fordi en del fortsatt er skeptiske til disse bilene, blant annet på grunn av den korte historikken, nevnt i punktet over.

Nyetableringer er for øvrig alltid spennende, fordi det må ligge god økonomi i bunnen, både hos importøren og produsenten. Hvis en av dem går under, risikerer du å bli stående med skjegget i elbil-postkassa. Når det gjelder BYD, er det allerede en svært godt etablert bilprodusent, med god økonomi.

Konklusjonen

Kort sagt: Heller ikke her kan jeg gi et helt soleklart svar i den ene eller andre retningen. Men det vi har sett de siste par årene, av blant andre MG, Xpeng, Hongqi, Polestar og BYD, tilsier at det er på høy tid å ta kinesisk bilindustri på alvor.

Du kan rett og slett gjøre gode kjøp her. Så selv om naboen nok flirer litt først – er det kanskje du som ler sist.

