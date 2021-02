19 år og pappa til tre – nå vil han ha spesiell familiebil

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg er 19 år, har nå tre unger og har lyst på en rånete, men OK familiebil. Er det et smart valg å gå for en strøken Volvo 240 GL stasjonsvogn. 1991-modell. Bilen har full servicehistorikk.

Benny svarer:

Heisann! 19 år og far til tre – det må jeg si! Du er en produktiv kar. Det skal du ha.

Jeg brukte selv Volvo 240 stasjonsvogn som familiebil den gangen ungene mine var små, for rundt 25S år siden. Det fungerte fint som snus det. Bilen hadde plass til barneseter store som en UFO, barnevogn, reiseseng og alt annet man dro med seg i den perioden – det var ikke småtterier…

Jeg ser ingen grunn til at den fortsatt ikke skulle kunne gjøre det. Selv om rånervarianten av Volvos bestselger nå nok er vanligere enn familiebil-varianten.

Jeg må vel innrømme at jeg ikke akkurat har vurdert denne kombinasjonen, som i mitt hode oppleves som ytterpunkter. Men det bør vel la seg løse det også. Selv om jeg i ditt tilfelle tenker at det nok er smartest å ha mest fokus på familien. Det er jo ingenting som sier at en litt rånete bil ikke kan være trygg, sikker og i god stand – selv om det nok finnes unntak.

En ting er jo det rent praktiske med plassen, og slike ting. Som familiebil mener jeg også at det er viktig å sørge for at bilen er i tipp topp stand, også teknisk.

En annen ting du også bør ha litt i bakhodet er at dette er en gammel bil. Vi snakker veteran…

Den mangler dermed en del av sikkerhetsutstyret som man finner i nyere biler. Vi snakker ABS-bremser, airbager, ESP antiskrens-system og de tingene som har kommet og blitt vanlige i de 30 årene som har gått siden denne bilen ble produsert.

Kanskje hadde en nyere Volvo V70 vært et vel så godt valg med tanke på sikkerheten, selv om den ikke er like rånete som 240? Mange vil nok mene det.

En strøken Volvo 240 med komplett servicehistorikk ser nok mange for seg mer som en samlerbil, enn som kombinert rånerbil og familiebil.

Men har du lyst – har du lov. Jeg synes det er friskt satset – og hvem har sagt at en veteranbil ikke kan brukes? Ta godt vare på både bilen og ikke minst familien din, så har du min støtte i dette prosjektet!

Ønsker deg lykke til!

