Bilen er «bestemor-kjørt» – nå skal den selges

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny!

Jeg og samboer overtok en Toyota Yaris 5-D 1,0 Linea Sol fra 2001. Denne er tidligere kjørt av bestemoren til samboer og har derfor svært lav km.

Da vi overtok den, vinteren 2019, hadde den kun gått 39.000. På det drøye året vi har hatt den har den gått ytterligere 10.000, altså 49.000 totalt. Den har vært god og pålitelig, men vi ønsker å kjøpe en litt større bil med litt større motor. Hvordan tror du denne blir å selge, forutsatt at den går gjennom EU-kontrollen i sommer?

Den er jo litt "bestemor-kjørt", men hadde den inne på verksted nylig slik at de fikk "blåst gjennom systemet" som de kalte det. Bilen er ellers pen, mer eller mindre ripefri, lite til ingen rust, og svært velholdt i interiøret. Den har fulgt alt av servicer, og tror det må være en av landets mest velholdte Yaris 01-modell. Ser at tilsvarende modeller ligger på Finn til mellom 30.000 og 40.000 kroner, men da gjerne med kilometerstand rundt 200.000.

Vil det et denne bilen er såpass velholdt og har gått så lite føre til særlig høyere salgssum, eller er en gammel Yaris, gammel uansett?

Benny svarer:

Heisann!

Dette er et interessant spørsmål. Yaris ble jo liksom selve definisjonen på jente- og damebil da den dukket opp tilbake i 1999. Bilen har vært en stor suksess for Toyota.

Toyota generelt er også populære i bruktmarkedet, mye takket være sitt gode rykte når det gjelder driftssikkerhet. Bestemors Yaris er neppe noe unntak, selv om det er en aldrende bil vi snakker om her.

Jeg mener definitivt at den unikt lave kilometerstanden sammen med kjent historikk og det faktum at bilen som du beskriver som en av Norges mest velholdte, vil ha en positiv innvirkning på prisen her, samt gjøre bilen enda mer lettsolgt.

Det er klart at mange som ser etter en billig bil håper å komme over noe slikt som det dere har her. Det føles ekstra trygt og godt, når man i tillegg til en fin og velholdt bil, får en sjarmerende historie på kjøpet.

Bør være lettsolgt

Men ikke forvent fantasi-priser. Dette er, og forblir, en gammel Yaris. Som type veteranbil / samlerobjekt er den nok hverken gammel nok, eller kul nok, er jeg redd. Men det hadde jo vært ekstra morsomt om noen ville ta litt ekstra godt vare på familieklenodiet framover – og ikke bare bruke den opp ved å la den gå i ur og skur.

Det jeg tenker er viktig her er at du lager en salgsannonse med gode bilder og tekst. Samt at du må framheve det som skiller denne fra alle de andre Yarisene. Og det er ganske mange.

Akkurat hva du kan forvente i pris tør jeg ikke si helt eksakt. Man får de billigste fra rundt 10.000 kroner og oppover, med kilometerstand på rundt 150.000-200.000. Det finnes biler med omtrent samme alder som din som har gått 60.000 kilometer til 30.000 kroner.

At du får noe særlig mer enn 40.000 - 50.000 kroner tror jeg skal holde hardt. For da blir veien veldig kort opp til for eksempel en større og nyere Auris.

Men at du kan selge denne «bestemor-kjørte» kjapt og til en grei pris er jeg helt sikker på.

Lykke til med salget!

Les også: BMW spøkte med det – Lada bare gjorde det

Les også: Bilpleieren skulle bare levere tilbake Ferrarien – så skjedde dette

Denne saken ble først publisert på Broom.no.