Dette skal noen snart betale flere hundre tusen kroner for

«Made in Japan» var fremdeles nesten et skjellsord da Prince Motor Company, som vi dag kjenner som Nissan, lanserte sin første Skyline-modell i 1969.

Men dette var bilen som skulle endre mye – ikke minst med tanke på hvordan verden forholdt seg til biler fra Japan.

Selv om bilen hadde et ganske tilforlatelig ytre med sedankarosseri, med enten to- eller fire dører, var den en betydelig kjøremaskin som viste seg å kunne skremme vannet av de fleste – også på racerbanen.

Første generasjon med betegnelse ”PGC10”, ble vist på Tokyo motorshow i 1969 og var en firedørs sedan. Coupe-modellen ble vist første gang i oktober 1970, men de første bilene ble levert først på våren 1971 og het ”KPGC10”. Den hadde litt kortere akselavstand og noe mindre vekt for bedre manøverbarhet i forhold til 4-dørsbilene.

Omtrent slik skal en Nissan Skyline av første generasjon egentlig se ut.

Svært sjelden vare ...

Bilen på disse bilene er – eller skal vi heller si var – en tøff todørs utgave.

Motoren var en 2-liter-rekkesekser med tre doble forgassere. Ytelsen var anstendige 160 hk / 180 Nm. Før den ble trimmet. Girkassa var, uvanlig nok den gangen, femtrinns, og den hadde bakhjulsdrift.

Bilene ble som seg hør og bør strippet for unødig utstyr, for mindre vekt og der i gjennom bedre resultater på racerbanen. Den relativt beskjedne bilen klarte å hale i land over 50 seire på litt over tre år. Argeste konkurrent var intet mindre enn Porsche og wankel-motoriserte Mazda RX2 og RX3.

Les også : Denne bilen er verdens eneste i sitt slag

Bilen er svært rusten, bulkete og langt fra komplett …

Med en slik historie i bagasjen oppstår det legendestatus. Når man slår sammen legendestatusen med et lavt antall produserte biler, skjer det noe med prisene. Fine biler selges i dag for skyhøye beløp.

Det faktum at bilene ble produsert i bare 1.945 eksemplarer totalt, gjør at utvalget av gjenværende biler ikke akkurat er stort. Nå er første generasjon Nissan Skyline svært sjelden vare.

Les også : Topp 5 - Biler som bør stå opp fra de døde

Det meste av interiøret er også borte og i gulvet er det flere store rusthull.

Utropspris: Ca. 250.000 kroner

Det er nok også grunnen til at bilen på disse bilene, til tross for at den er så håpløst rusten, bulket og langt ifra komplett, fortsatt selges – framfor å vrakes. Dårligere objekt har vi knapt nok sett … Bilen er så rusten at den knapt kaster skygge lengre.

Det er med en blanding av fascinasjon og undring man studerer disse bildene. Til og med takplaten har stort rusthull. Hele bilen virker så skranglete og skjør at man nesten kan feie den opp med kost og feiebrett – og bære den hjem i en søppelsekk.

Den er fra 1971 og dermed nest siste årsmodell av første generasjon Skyline. Den er lagt ut for salg på; Yahoo! Japan, som er en auksjonsside. Åpningsbudet er satt til 3.000.000 yen, som tilsvarer rundt 250.000 norske kroner. Pluss moms og frakt om du vil ta den til Norge.

Bilens historie er for oss ukjent. Men både motor, drivverk og interiøret har blitt frarøvet den underveis. Kanskje denne bilen tidlig begynte å ruste og at disse vitale delene ble flyttet over til et annen bil? Det er bare én av våre teorier.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Det ser ut som om alle de 160 hestekreftene har rømt …

Avstå fra å by ...

Det som i alle fall er helt sikkert er at kjøperen her bør ha sveise-apparat og et pågangsmot langt over gjennomsnittet. Eller om den settes bort til en spesialist som bygger den den gamle skjønnheten opp igjen.

Dessverre er det nok ikke til å feie under en gulvmatte at dette er et vesentlig vanskeligere prosjekt enn både eldre Ford Mustang, Porsche 911 eller Chevrolet Camaro. Der får man i alle fall tak i deler. Både til motor, karosseri og interiør. Enkelt og greit fordi de nevnte bilene er produsert i hopetall i forhold til Nissan Skyline. Her må nok det meste lages nytt.

Men for å se på det positive. Vinduene er på plass, det samme med baklyktglass, dørhåndtak og en frontfanger som trolig kan reddes. Det meste andre mangler … Så utropsprisen på en kvart million kroner kan nok dobles flere ganger før denne billegenden er på veien igjen.

Det er også første gang vi har sett at det i en annonse står: "Om du er bekymret for tilstanden, bør du avstå fra å by på bilen". Klar tale det.

Vi håper uansett at noen er villige til å forbarme seg over restene av en ekte japansk billegende – og at den kommer på veien igjen med tid og stunder.

Les også : Se hva som sto gjemt i skuret

Denne saken ble først publisert på broom.no