Her har den stått lenge – men nå skal låven på Mysen tømmes

Det er ikke hverdagskost å finne veteranbiler som har hatt bare én eier, og som attpåtil har beskjeden kilometerstand. Av og til hender det, og nå har et slikt tilfelle dukket opp. På en låve i Mysen står det en 34 år gammel Lada 1500 S, og der har den stått siden 2006.

Det forteller Alexander Monge Andreassen, som har lagt ut bilen til salg fra et dødsbo.

– Det handler om en 1987-modell Lada 1500 S, som min svigermor kjørte. Den har stått urørt på låven i mer enn 15 år, men nå må altså låven tømmes, sier Alexander til Broom.

Han forteller videre at det var hans svigerfar som sto for kjøpet av bil til kona, som også kjørte Lada fra før.

Tykt lag Tectyl

Dette var det Ladaen hadde å by på av instrumenter. Foto: Privat

– Hvor langt har den gått?

– Bilen er kjørt bare 75.716 kilometer, så her er det mye bil igjen. Den ser veldig hel og fin ut. Innvendig har den mørkeblått og sort tekstiltrekk som er helt uten skader. Litt rengjøring, så blir dette bra. Ellers er det litt overflaterust rundt hjulbuer, på bagasjeromslokket og rundt lykteinnfatningene, men ikke noe alvorlig, ser det ut til. På undersiden ser det veldig bra ut, med et tykt lag Tectyl, forteller Alexander videre.

Dette var siste modell - før de forsvant fra Norge

Høyeste bud hittil: 12.000

– Er den kjørbar?

– Det har jeg altså ikke testet, først må den få nytt batteri og luft i dekkene, men da tror jeg ganske sikkert at den går, ja.

– Hvordan har den vært brukt?

– Veldig pent. Svigermor brukte den stort sett til å kjøre kona mi til og fra skolen, og til kjøring til og fra butikken i alle år, så den har ikke vært utsatt for de største påkjenningene, forteller Alexander, som legger til at det høyeste budet de hittil har fått er 12.000 kroner.

Kjøpt ved Drammen

– Hvilke forventninger har dere til pris?

– Vi er litt usikre, men jeg så for en tid siden at tilsvarende Lada i strøken stand lå ute på Finn for 65.000 kroner. Vår forventning ligger nok nærmere 15.000 – 25.000, og så er trolig den faktiske markedsverdien et sted mellom der, legger han til.

Her er det potensiale, bare det blir rengjort og pusset litt. Foto: Privat

– Dere må i alle fall ikke finne på å selge den for mindre enn 20.000, var det en venn av oss som sa, legger kona Linda til.

Hun var selv med da bilen ble kjøpt hos Buskerud Bilsenter i Lier ved Drammen, det som i dag er kjent som Bertel O. Steen Buskerud.

Dro på Norges-ferie - med den verste bilen de kunne finne

Oppretting etter to timer!

– Bilen fikk en veldig dårlig start da, minnes hun med et smil.

Baksetet ser knapt ut til å ha vært brukt. Foto: Privat

– Etter at vi hentet bilen, kjørte vi til mormor i Tuverudveien for å vise den frem. Det gikk bare sånn passe bra. Jeg skulle opp en trapp inntil der bilen var parkert, og lente meg til et rekkverk som dessverre ikke satt fast – og som veltet ned på den nye bilen. Pappa var bare sånn passe fornøyd da han måte ringe forhandleren to timer etter at bilen var hentet, for å få rettet opp bulkene gjerdet hadde laget.

Aldri noe tull

– Var dette den første Ladaen i familien?

– Nei da, mamma hadde Lada fra før som ble byttet inn. Faktisk kjøpte vi to Ladaer denne dagen, 1500 S til mamma, og Samara til pappa, forteller Linda.

– Hvordan oppførte bilen seg gjennom de nesten 20 årene den var i bruk?

– Veldig bra – aldri noe tull. Den startet og gikk uten problemer, dag ut og dag inn, avslutter hun.

75 hk

Under et mangeårig støvlag skjuler det seg en 34-åring som faktisk kan ha holdt seg bra. Foto: Privat

Lada 1500 S ble definert som en liten familiebil. Den var en klassisk firedørs sedan, med motoren foran og drift på bakhjulene. I utgangspunktet var dette opprinnelig en Fiat 124, som ble lisensprodusert i Sovjetunionen, i Togliatti.

1500 S tilsvarte den noe mer påkostede Fiat 124 Special, og hadde en 1,5 liters bensinmotor med 75 hk. Bilen var 4,12 m lang, 1,61 m bred og 1,45 m høy. Akselavstanden var 2.42 m, og bilen veide litt over 1.000 kilo. på 70-,80- og 90-tallet, et var de firkantede Lada-modellene et ganske vanlig innslag på norske veier. Så endte mange hos høgger'n – mens andre igjen ble eksportert tilbake til Sovjetunionen og senere Russland. Nå begynner disse bilene også å øke i verdi i Norge.

Derfor forsvant lavpris-merket fra Norge

Denne saken ble først publisert på Broom.no.