Pangstart for ny elbil – allerede utsolgt i Norge

Det er bare en liten måned siden Mercedes lanserte den elektriske kompakt-SUVen EQA.

Broom var blant de første som fikk prøvekjøre en kamuflert utgave av bilen i Norge, og vi var tidlig ute med å konkludere at dette kommer til å bli en storselger.

Nå bekrefter den norske importøren at lanseringsmodellen allerede er utsolgt, etter kun få uker.

– Salget av EQA 250 har gått over all forventning, til tross for at bilen først ankommer forhandlere til våren. Med dagens takt, er faktisk vår opprinnelige kvote av lanseringsmodellen med forhjulstrekk i praksis utsolgt.

Det sier Kjetil Myhre, direktør i Mercedes-Benz Norge hos Bertel O. Steen.

Mercedes understreker at selv innstegsmodellen leveres med et høyt utstyrsnivå. Adaptive LED-lys, 18 toms felger, stemningsbelysning i kupeen, ryggekamera og sportsratt er blant det som er standard.

Kan øke produksjonen

Helt siden premieren i januar, har det vært kjent at nye EQA blir tilgjengelig i flere ulike versjoner. Til høsten kommer en egen versjon med firehjulsdrift. I tillegg ventes det en utgave med høyere motoreffekt.

Kjetil Myhre er direktør i Mercedes-Benz Norge.

Men det er altså lanseringsmodellen, med forhjulstrekk og 190 hk, som nå allerede er sluttsolgt. Hvor mange eksemplarer dette innebærer, ønsker ikke Mercedes å gå ut med.

Til Broom opplyser importøren imidlertid at produksjonstakten på EQA er fleksibel:

– Vi har sikret Norge betydelig fleksibilitet med tanke på kvoter, og har derfor mulighet til å øke innkjøpet på kort varsel, forklarer Myhre og legger til:

– Som vi indikerte på verdenspremieren i januar, vil EQA bli tilgjengelig med 4Matic til høsten. Erfaringsmessig vet vi at firehjulsdrift er viktig for en stor del av vår kunder, så jeg er svært optimistisk for vår elektriske fremtid, sier Myhre.

Varmepumpe er standard på EQA, og bilen kan forvarmes via en egen app.

Fra 408.000 kroner

Nye EQA 250 er utstyrt med en batteripakke på 66,5 kWt netto.

Rekkevidden er oppgitt til 426 kilometer (WLTP) og bilen kan hurtiglades med opptil 100 Kw. Det innebærer at du kan lade 10-80 prosent på 30 minutter, under optimale forhold.

Nykommeren blir tilgjengelig med innfellbart hengerfeste, med hengervekt på 750 kg. Det er også mulighet for takstativ og skiboks.

Startprisen er 408.000 kroner, som inkluderer en god del standardutstyr.

Senere i år vil Mercedes lansere en utgave med 200 kW motoreffekt.

Artikkelen ble først publisert på broom.no