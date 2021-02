Over 10.000 nordmenn står på liste – neste uke debuterer den

Hyundai gjør seg nå klare til å lansere en av sine viktigste biler noensinne. Deres Ioniq 5 er først ut i det som skal bli en hel familie av nye elbiler fra merket. Og i Norge er interessen skyhøy.

Ioniq 5 har verdenspremiere i neste uke. Nå bekrefter den norske importøren at de har over 10.000 potensielle kunder på liste. Det altså før bilen i det hele tatt har blitt vist.

Samtidig letter de litt på sløret rundt noe som er svært viktig for norske kjøpere. Nemlig at Ioniq 5 skal kunne dra tilhenger på hele 1.600 kilo. I tillegg bekrefter importøren også at bilen kommer med firehjulstrekk.

Førstemann til mølla på Project 45

23. februar får vi for første gang se bilder av bilen i produksjonsklar utgave. Tidligere denne uken sendte Hyundai en teaser av interiøret. Her fikk vi også vite at Norge er at av de få utvalgte markeder i Europa som får en helt egen lanseringsversjon, kalt Ioniq 5 Project 45. Lanseringsversjonen er begrenset til kun 3.000 enheter i Europa

Reservasjon av det begrensede antallet Project 45-biler åpner samme dag som verdenspremieren, og fungerer etter førstemann til mølla-prinsippet. Reservasjonen er uforpliktende frem til kontraktsinngåelse senere på våren.

Hyundai gir oss nå dette teaserbildet av interiøret i Ioniq 5. Her lover de flere nyskapende og miljøvennlige løsninger.

Flatt gulv og skyvbar midtkonsoll

Innvendig skal Ioniq 5 være preget av bærekraftige materialer og tekstiler, deriblant økologisk behandlet lær, øko-maling og resirkulerte fibre av blant annet ull.

Den dedikerte elbilplattformen muliggjør svært lang akselavstand, så vel som helt flatt gulv. Sjåføren og passasjeren foran kan velge hvilken side de vil gå inn i bilen på, for eksempel om man står på en trang parkeringsplass. Det flate gulvet gjør nemlig at man kan skyve midtkonsollen frem og tilbake. Den nye midtkonsollen kalles «Universal Island», og har blitt et sentralt element i Ioniq 5s interiør.

Et annet eksempel er forsetene med full elektronisk justering. Disse setene kan begge legges bakover til en optimal hvileposisjon. Hyundai har i tillegg redusert tykkelsen på forsetene med 30 prosent, slik at det blir bedre plass i baksetet.

Slik presenterer Huyndai de tre første bilene ut i den nye satsingen. Fra venstre Ioniq 6, Ioniq 7 og Ioniq 5.

Ioniq-kjøperne får billigere lynlading

Kundene som kjøper Project 45 får for øvrig en rekke unike fordeler. De blir de første kundene i Europa som får bil allerede til sommeren. Kundene vil motta innhold i form av eksklusive videoer, bilder og oppdateringer, og de vil holdes oppdatert om sin egen bil helt fra produksjon til leveranse.

Norske kunder får i tillegg to års gratis IONITY-abonnement som gir betydelig reduserte ladepriser på Europas ledende lynladenettverk. Med IONITY vil Ioniq 5-eiere kunne fullt ut utnytte bilens lynlading. 800-voltsbatteriet kan lades fra 10 til 80 prosent på bare 18 minutter, under optimale forhold. 100 kilometer rekkevidde kan lades opp på under fem minutter.

