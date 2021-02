Kjempesuksess i Norge – bidrar til over 300 prosent (!) salgsvekst

2021 er fortsatt bare såvidt i gang, men allerede nå ser Peugeot konturene av et rekordår.

I fjor begynte den kompakte elbilen e-208 å gjøre seg gjeldende. Etter hvert ble også storebror e-2008 introdusert. Sistnevnte presenterte seg på registreringsstatistikken mot slutten av året.

Men i 2021 har det virkelig tatt fyr på Peugeot-salget.

Halvveis i årets andre måned ligger det franske merket an til å sikre seg en plass på Topp 4-lista. Det er ikke hverdagskost.

Med flere ladbare nyheter på gang, er det dessuten grunn til å forvente godt salg framover, også.

Over 300 prosent økning

Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at Peugeot har 1.229 registrerte biler per 14. februar.

Det er nok til å ligge foran Audi, VW og Mercedes-Benz. Akkurat det er ikke hverdagskost. Kun Toyota, Volvo og BMW ligger foran, foreløpig.

e-2008 og e-208 drar lasset. Disse to alene står for knappe 900 av registreringene.

Prisene starter på 282.900 kroner for bestselgeren e-2008, mens e-208 blir din for fra 236.900 kroner.

I klargjøringshallen til Bertel O. Steen står det flere elektriske biler som er klare for utlevering til norske kunder.

Flere ladbare

De litt større modellene 3008 og 5008 ligger et godt stykke bak – med totalt 170 registrerte.

Familiebilen 508, som konkurrerer mot blant andre VW Passat, er på sin side langt nede på salgslistene.

Men nå som både sistnevnte og 3008 kommer som ladbar hybrid, er det gode sjanser for at disse vil få et betydelig løft, også.

3008 med el- og bensinmotor har 300 hk, rekkevidde på 59 kilometer (WLTP) – og koster fra 514.900 kroner. Ladbare 508 får samme drivlinje og rekkevidde på 52 kilometer.

Dette er Peugeot 3008, som nylig har fått en facelift og ny, ladbar drivlinje.

– Spennende totalpakke

Vi har testet den populære e-2008, og konkluderte slik:

Sammenlignet med flere av konkurrentene er det ingen tvil om at Peugeot e-2008 skiller seg positivt ut på design, både utenpå og inni. Rekkevidden på 320 kilometer er godkjent, men absolutt ikke best i klassen.

Hyundai Kona Electric, som vil være en relevant bil å sammenligne Peugeoten med, kan på sin side skilte med 484 kilometers rekkevidde.

Med en startpris på rett over 300.000 kroner, synes vi Peugeot leverer en spennende totalpakke, selv om du bør regne drøyt 350.000 kroner for en ferdig utstyrt bil.

– Går for rekordår

Interiøret i Peugeot e-2008 skiller seg fra mange av de andre modellene på markedet.

– e-208 og særlig e-2008 har truffet markedet svært bra. Fabrikken gir oss store volumer med biler, og vi er i en god posisjon både på modell og på merket totalt sett. Vi er svært fornøyd med at Peugeot er det nest største elbilmerket – og at e-2008 er den nest mest registrerte elbilen i Norge, sier Stian Gihle, informasjonssjef for Peugeot hos Bertel O Steen.

Han har tro på at det blir rekordår i 2021, og forventer at de nye ladbare modellene vil gjøre seg med gjeldende på statistikken utover året.

PS: I hele 2020 solgte Peugeot 5.633 biler. Det sier litt om hvordan året har startet...

