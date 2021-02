Denne er starten: Skal investere 190 milliarder i elbiler

Ford har drøyd det ganske lenge med å satse på elektrifiserte biler. Her hjemme har det gått sterkt ut over salget de siste årene.

2020 ble et historisk dårlig personbilår for Ford i Norge, de endte helt nede på 15. plass på merketoppen.

Det skjedde selv om de lanserte ladbare hybrid-utgaver av SUV-ene Kuga og Explorer. Men samtidig merket Ford-forhandlerne enorm interesse for en bil som kommer i år: Nemlig elektriske Mustang Mach-E.

Den er først ut i det som blir en stor elektrisk offensiv fra Ford. For to år siden gikk de ut og tallfestet denne satsingen til hele 100 milliarder kroner. Nå er det klart at det blir mer.

Ford går ikke ut med salgstall på denne bilen, men det er ingen hemmelighet at flere tusen norske kunder har skrevet kontrakt på Mustang Mach-E.

Elektrisk Transit

Toppsjefen Jim Farley har akkurat gått ut med nyheten om Ford skal investere ikke mindre enn 190 milliarder kroner i elektrifisering av modellporteføljen sin.

Her handler det om alt fra såkalt mildhybrid, via hybrider og ladbare hybrider – til elbiler. Ford elektrifiserer flere av sine eksisterende modeller, samtidig som mange nye er på gang. Dessuten handler dette om både personbiler og nyttekjøretøy.

Her har Ford allerede vist oss den kommende, elektriske versjonen av Transit, den får navnet E-Transit.

To ytterpunktet i satsingen på elbiler: E-Transit og Mustang Mach-E.

Selvkjørende biler

På nettet sirkulerer det nå uoffisielle bilder av det som kan bli oppfølgeren til dagens Mondeo. Også den blir etter alt å dømme elektrisk.

I tillegg til elektrifisering, skal Ford også satse stort på selvkjørende teknologi:

– Fords transformasjon skjer nå med vår ledende rolle i den elektriske kjøretøyrevolusjonen og utviklingen av autonome kjøretøy. Vi allokerer nå 29 milliarder dollar i kapital og de beste talentene til disse to områdene for å kunne tilby våre kunder volummodeller av tilkoblede elektriske SUV-er, varebiler og pickuper, sier Ford-sjef Farley.

Mustang Mach-E kommer snart til Norge i store volumer, det er neppe veldig lenge til neste elektriske personbil fra Ford.

Samarbeide med VW

Fra før er det også kjent at Ford og Volkswagen-konsernet skal samarbeide om både elbiler og selvkjørende teknologi. Ford skal blant annet få anledning til å bygge biler på VWs elektriske plattform, kalt MEB. Den skal danne utgangspunkt for en rekke biler fra VW-konsernet, etter alt å dømme er det også snakk om flere Ford-modeller på denne plattformen.

Ved å gjøre det på denne måten, sparer Ford både penger og tid. VW har investert milliardbeløp i MEB. Ved å gjøre denne tilgjengelig for andre, kan de også regne hjem noe av denne investeringen.

