15.000 kroner – så er du først i køen

2021 blir året da flere nye bilmerker kommer til Norge. Ett av dem er kinesiske Hongqi. Og de skal lansere en bil som virkelig kommer til å ruve på norske veier.

Hongqi starter nemlig med en diger SUV. Deres E-HS9 er større enn både fjorårs-bestselger Audi e-tron og Tesla Model X.

Eksteriørdesignet ligger ganske tett opp mot Rolls-Royce. Kvalitetsfølelsen i interiøret skal være god, samtidig som Hongqi tilbyr svært mye utstyr.

Bilen kommer med enten seks eller syv seter. Og med startpris et stykke over 600.000 kroner, vil E-HS9 ha svært få direkte konkurrenter.

Sikre deg bil tidlig

Vi i Broom har fått sett nærmere på bilen ved et par anledninger allerede. Vi har også fått antydet at lanseringen vil skje i fjerde kvartal. Og nå letter Hongqi-importøren nærmere på sløret her.

De har nemlig gått ut melding til alle som har meldt seg på interesselisten for bilen. Dette skriver de i e-posten som gikk ut torsdag formiddag:

Forhåndsreservasjon av HONGQI E-HS9 har åpnet. Svært mange har kontaktet oss for å reservere og bestille HONGQI E-HS9, lenge før vi har åpnet for det. Nå gleder vi oss til å gi deg muligheten til å sikre deg denne imponerende elbilen tidlig.

Vi har nå åpnet forhåndsreservasjon av HONGQI E-HS9 for deg som står på interesselisten. Du er dermed blant de aller første som får anledning til å sikre deg E-HS9. Om 24 timer vil vi annonsere bestillingen tilgjengelig for alle andre. Forhåndsreservasjonsbeløpet er kr 15.000, som du får tilbakebetalt når kontrakt inngås.

Innvendig oppleves bilen som forseggjort og eksklusiv, selv om dette eksemplaret ikke er en produksjonsbil.

Prisene på Hongqi E-HS9

Dermed følger Hongqi Norge opp det som etter hvert har blitt en tradisjon ved lansering av mange nye elbiler: Nemlig at kundene får mulighet til reservere bilen i forkant, mot å betale et depositum.

I e-posten kan man registrere personlig informasjon. Så er det bare å velge forhandler og utstyrsnivå. Hongqi estimerer også prisene på de tre ulike utgavene: Comfort fra cirka 620.000 kroner. Premium fra cirka 700.000 kroner og Exclusive fra cirka 780.000 kroner.

I tillegg kan man velge mellom seks fargealternativer - og hva slags interiør man vil ha i bilen.

Hongqi har ikke gjort noen forsøk på å skjule størrelsen her, denne vil du legge merke til på norske veier.

E-HS9 kommer med to batteripakker

Det vi ellers vet om bilen så langt, er at den skal komme med to ulike batteripakker. På Premium og Exclusive er den på 99 kWt, mens den på innstegsmodellen Comfort er på 85 kWt.

Rekkevidden skal være 450 km (WLTP) for den største batteripakken, 400 km for Comfort. Alle har firehjulsdrift. Bilene kan trekke tilhenger på 1.500 kilo og ha 75 kilo på taket.

I forbindelse med tilbudet om forhåndsreservasjon, går Hongqi Norge også ut med mer info om bilen, der de har besvart en del spørsmål. Her kan vi blant annet lese dette:

Bilen ruver godt og er 5,20 lang og over 2 meter bred.

Får pengene tilbake

– Når kommer bilen?

Vi beregner at de første kundebilene kommer til Norge i fjerde kvartal 2021.

– Når kan jeg spesifisere min bil og skrive kjøpsavtale?

Din valgte forhandler tar kontakt med deg så raskt dette er klart, antatt tidspunkt for dette er i løpet av mai 2021.

– Hva skjer om jeg ombestemmer meg?

Da får du pengene tilbake minus et transaksjons- og administrasjonsgebyr på kr 500,-.

Begrenset antall biler

– Har jeg angrerett?

Ja, innen 14 dager etter at betaling for forhåndsreservasjon er gjennomført kan du benytte deg av angrerett og få refundert kr 15.000. Skjema for angrerett følger med din bekreftelse på forhåndsreservasjonen.

– Hvorfor må jeg betale 15.000 for å forhåndsreservere E-HS9?

Det er et begrenset antall biler som kommer til landet i første omgang og vi har satt beløpet til 15.000 nå, fordi vi ønsker å gi de aller mest interesserte anledning til å forhåndsreservere først. Om du ikke allerede er helt overbevist, ønsker vi at du skal se og prøve bilen før du bestemmer deg. Det aller viktigste for oss er at du blir fornøyd med bilen og opplevelsen av den.

Fronten er massiv, den gir bilen både særpreg og oppmerksomhet.

Saken ble først publisert på Broom.no