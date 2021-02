Vekker oppsikt: Nå kan dette bil-ikonet bli elektrisk SUV

Chevrolet Corvette har for lengst blitt et bilikon og en ekte klassiker. Modellen har vært med oss helt siden 1953.

Nå har det gått halvannet år siden amerikanerne lanserte en helt ny generasjon Corvette, den åttende i rekken.

Den ble umiddelbart en suksess. I USA ble nye Corvette faktisk mer eller mindre utsolgt de første månedene etter lanseringen.

Kan bli elektrisk SUV

Det bekrefter hvilken standing klassikeren har i hjemlandet. Corvette er nesten like amerikansk som Coca-Cola, og den har tradisjonen tro, alltid vært en lav og sportslig bil.

Den siste tiden har det imidlertid dukket opp rykter som får fansen til å steile.

Bloomberg er et av flere medier som melder om at GM og Chevrolet vurderer å utvide Corvette-merkevaren, til en hel «familie».

Et mulig alternativ er å bygge en helt ny SUV, med Corvette i modellbetegnelsen. Det er også snakk om å lage en versjon av Corvette som elektrisk SUV.

Eksakt hvordan, eller når, en kommende utvidelse av Corvette skjer, er ikke bekreftet. Men ifølge Bloomberg kan en Corvette-SUV stå klar allerede i 2025.

Corvette C2 under lanseringen i 1963.

Ford har gjort samme grep

Ford har som kjent allerede fulgt samme oppskrift med sin elektriske SUV, Mustang Mach-e.

Dette er helt sikkert gjennomtenkt, men samtidig et dristig valg. Ford vet naturligvis at de risikerer å erte på seg mange entusiaster. Likevel mener de den sterke Mustang-merkevaren veier opp for det.

Ved å bruke dette navnet, har de et fortrinn mot mange konkurrenter. Også internt er dette et veldig tydelig signal, om hvor viktig bilen er for Ford.

Linjeføringene var ganske så annerledes før i tiden. Dette er tredje generasjon Corvette.

