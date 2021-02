Har vært en enorm suksess i Norge – men nå er det over

Vi har tidligere utropt VW Golf til en nasjonalbil i Norge. Ikke uten grunn.

Bilen har nemlig hatt en helt unik posisjon i et land hvor vi ikke har noen egen bilproduksjon. Den har vært årets mest solgte bil ikke mindre enn 18 (!) ganger i løpet av de 47 årene den har vært på markedet. Ikke småtterier!

Bare ta en titt rundt deg på parkeringsplassen på jobben, utenfor kjøpesenteret, ut av vinduet eller rundt deg i trafikken: Det tar det garantert ikke lang tid før du får se en Golf. Og en til, en til og enda en.

Finnes en for alle

Vi synes James May i TopGear/The Grand Tour oppsummerte VW Golf veldig bra.

Han uttalte en gang følgende:

– Egentlig trenger vi bare VW Golf. Alle de andre bilene klarer vi oss strengt tatt uten.

VW Golf har vært en skikkelig slager i det norske markedet og er en bil de fleste her et forhold til.

Det er mye rett i dette. VW Golf fantes jo i et utall varianter. Fra småkjipe, billige tredørs biler med liten motor og lite utstyr, til sinna GTI- og R-utgaver. VW har hatt et utall drivlinjealternativer å tilby, enten du vil ha bensin eller diesel. Du får den som ladbar hybrid og ikke minst bestselgeren her hjemme de siste årene; den elektriske e-Golfen.

Du fikk den som stasjonsvogn, med firehjulsdrift, med manuell og automat, Slik kunne vi fortsatt. May hadde rett. Det fantes én som de fleste kunne bruke og leve med.

Les vår test av nye VW Golf e-Hybrid her:

Den nye VW Golf 8 er en fin, god og bra bil. Likevel tror Vegard og Benny at elbilene vil «kjøre over» denne og at første generasjon er det som blir Golf-bautaen i framtiden.

Elektrifisering tar over

Nå er det 47 år siden den kom første gang. Mye har skjedd siden 1974. Det året ABBA vant Melodi Grand Prix med Waterloo, president Nixon noe motvillig måtte forlate presidentembetet i USA etter Watergate-avsløringene – og Magne Myrmo var den siste som vant ski-VM på treski.

De siste årene har elektrifiserte biler blitt viktigere og viktigere. Så også for VW. På slutten solgte de nesten bare e-Golf her hjemme. Da den nye og åttende generasjon av Golf kom i fjor, var ikke el-utgaven med i sortimentet. Det skal den ny ID.-serien overta. Riktignok vil man få Golf som ladbar hybrid, men selv med den på plass forventes salget å bare være en skygge av det var i storhetsdagene for modellen.

Les også: For disse bilene er håpet ute

Saken var først publisert på Broom.no