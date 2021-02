Dette rammer alle – uansett om de har elbil eller dieselbil

Januar har vært en svært travel måned for bilbergerne hos NAF.

Tall fra NAF Veihjelp viser at de denne måneden hadde over 10.000 veihjelp-assistanser. Det er en kraftig økning fra januar 2019, da lå dette tallet på drøye 6.000.

Hva er det så bilistene trenger hjelp til? Jo, det henger nært sammen med temperaturen vi har hatt. Iskald januar i store deler av landet har gitt svært mange bileiere problemer.

I over halvparten av tilfellene var startproblemer og flatt batteri årsaken til at bilistene trengte hjelp fra NAF.

Effekten synker dramatisk

– Kulda har skylda. Startproblemer kan dukke opp hos alle, enten du kjører elbil, dieselbil eller bensinbil. Når mange i tillegg nå har hjemmekontor og kjører bilen lite og kun på korte distanser, er det oppskriften på startvansker, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

NAF er daglig i dialog med medlemmer og gir råd om hvordan de skal håndtere kulda.

Når temperaturen synker, reduseres også bilbatteriets effekt dramatisk.

Les også: Mange kan takke seg selv for at de havner her

En batterilader trenger ikke koste mange hundrelapper og den kan gjøre hele forskjellen når det kaldt ute.

– Ta en lengre kjøretur

- NAF sitt beste tips er å legge ut på en lengre kjøretur fra tid til annen og aller helst lade startbatteriet jevnlig med en batterilader hjemme, sier Ryste, i en pressemelding.

– Et ekstra tips er å ha startkabler i bilen. Det er lettere å lete etter en annen bilist som kan hjelpe deg, enn en som har startkabler i bagasjerommet, legger Ryste til.

Her er det også smart å vite hvordan du skal bruke startkablene. Øv gjerne på det i forkant. Når du står der i kulda, med iskalde fingre, er det kanskje ikke like enkelt å finne ut av dette.

Les også : Har du uflaks, sier det bare klikk...

Et godt tips er å ha startkabler liggende i bilen. Da er det også mye større sjanse for å få hjelp av andre hvis batteriet ditt er flatt.

6 råd for å unngå trøbbel i kulda:



Vedlikehold batteriet: Lad startbatteriet jevnlig og legg ut på en litt lengre tur av og til om du har mye småkjøring i hverdagen.

Ha riktig spylevæske: Det er forskjell på spylevæske. Se etter en som tåler ekstra lave temperaturer.

Sjekk frostvæske/kjølevæske: Få sjekket hvilken temperatur kjølevæsken tåler. Er frysepunktet for høyt og det mangler kjølevæske, kan det skade motoren. For lav blanding av frostvæske kan få alvorlige følger for motoren.

Sjekk og skift motorolje: Er det lenge side du har skiftet olje, vil ny olje bidra til at motoren starter lettere når det er kaldt ute.

Fjern fukt: Luft bilen før du parkerer. Hvis du slipper ut fuktig luft og damp, slipper du at bilen iser ned også innvendig.

Vask ruta: Vask frontruta innvendig for å unngå dugg og is. Dugg oppstår raskere når vanndråpene har skitt å feste seg på. Derfor er ren frontrute det enkleste og billigste trikset for å motvirke dugg.





Les også : – Må batteriet byttes når det har vært flatt?