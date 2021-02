Har du dette dekket på bilen? Da bør du kontakte forhandler

Det skjer ganske ofte at bilprodusenter kaller tilbake biler. Som oftest fordi man i ettertid har oppdaget feil eller svakheter, og trenger å rette på dette.

At det samme skjer med dekk hører med til sjeldenhetene. Men nå har dekk-giganten Continental akkurat gått ut med frivillig tilbakekalling av ett av sine produkter.

Dette gjelder piggdekket Continental IceContact 3 i dimensjonene 205/55 R 16 94 T, 205/60 R 16 96 T og 215/55 R 16 97 T.

Totalt sett dreier det seg om 11.416 dekk av denne typen som er solgt i Norge, Sverige, Finland og Estland.

Dekkene kan miste lufttrykket

Hva skyldes så tilbakekallingen? Jo, i en pressemelding opplyser Continental at et mindre antall av disse dekkene er berørt av en produksjonsfeil som gjør at dekkene kan miste lufttrykket, og således ha en negativ påvirkning på håndteringen av kjøretøyet.

Totalt sett dreier det seg ifølge Continental om maks 16 dekk. De berørte dekkene er produsert i kalenderukene 17, 18 og 19 i 2020.

Til dags dato har ikke Continental mottatt noen rapporter om ulykker eller skader i forbindelse med denne tilstanden, men alle med disse dekkene inviteres til å frivillig bytte dekkene for å unngå potensiell risiko for bilførere og andre trafikanter. Berørte dekk erstattes uten kostnad for eieren.

Det er ikke bare biler som må tilbakekalles. Noen ganger skjer det også med dekk.

Dette er de berørte piggdekkene:

Produkt 1:

Continental IceContact 3 205/55 R 16 94 T

DOT-kode:

DOT 1CP03 CWT5 1820

DOT 1CP03 CWT5 1920

Produkt 2:

Continental IceContact 3 205/60 R 16 96 T.

DOT-kode:

DOT 1CP03 CWTP 1720

DOT 1CP03 CWTP 1820

DOT 1CP03 CWTP 1920

Produkt 3:

Continental IceContact 3 215/55 R 16 97 T

DOT-kode:

DOT 1CP03 CWU9 1820

DOT 1CP03 CWU9 1920

Mer informasjon på nettsiden

Continental begynte å varsle de respektive nasjonale myndighetene 3. februar 2021 og er i kontakt med dekkforhandlerne for å organisere og implementere tilbakekallingsprogrammet.

Alle som ønsker mer informasjon, inkludert instruksjoner for å identifisere berørte dekk og informasjon om sitt lokale dekkverksted, kan finne mer informasjon på Continentals nettsider.

Artikkelen er først publisert av broom.no.