Han kjørte E6 – med hodet ut av vinduet

Nå er det skikkelig vinter over store deler av landet. Det byr også på en god del utfordringer for alle bileiere.

For eksempel det at mange må starte dagen med en iskald jobb: Å få bort snø og skrape is fra rutene slik at det blir forsvarlig sikt – før man kan kjøre avgårde.

Dessverre er det ikke alle som gjør dette. Enten de synes det blir for kaldt, eller de er så sent ute at de ikke tar seg tid til den viktige jobben. Resultatet kan bli livsfarlig, både for en selv og andre.

Katastrofalt dårlig sikt

En slik sjåfør kom Utrykningspolitiet (UP) over i Steinkjer denne uken. Steinkjer i januar kan være et iskaldt sted. Denne morgenen kan vi lese på dashbordet i bilen at det var 15 minus. Bak rattet: En sjåfør som hadde katastrofalt dårlig sikt.

Det stoppet ikke vedkommende å gjøre noe som er veldig kjent fra en stor DDE-hit (de kommer fra nabobyen Namsos): Nemlig å kjøre E6! Hvor lang ferden ble, vet vi ikke. Men kjøreturen var i alle fall brått over da bilen møtte en patrulje fra UP:

– Sjåføren fikk beslaglagt førerkortet på stedet og er anmeldt. Husk å skrape frontrute og sidevinduer før kjøring, heter det i meldingen fra UP.

– Jeg kommer rundt svingen – og tror nesten ikke mine egne øyne

I beste fall beskjed om å skrape

Sjåføren måtte altså forlate bilen gående. Og det kan nok bli en stund til han kan sette seg inn bak rattet igjen.

Det hører med til historien at den unge sjåføren hadde hatt hodet ut av sidevinduet for å kunne se. Og at forklaringen på det hele var at det var så lite bensin på bilen at han måtte kjøre avgårde med en gang.

Avhengig av alvorlighetsgraden, kan politiet reagere på flere måter i slike tilfeller.

I beste fall får man beskjed om å skrape bedre før man kjører avgårde. I de mest graverende tilfellene, som dette, ryker førerkortet.

12 prikker – da røk førerkortet

Slik var sikten fra førerplass, ikke rart UP reagerte! Foto: Politiet.

Hvor mye bør du skrape?

En tommelfingerregel som også politiet praktiserer, er at du minst må skrape det feltet som vindusviskerne dekker av frontruten.

I tillegg skal du naturligvis også ha sikt andre veier også.

Det er også viktig å børste snø av bilen. Snø på panseret vil fort blåse opp og legge seg på frontruten når man kjører, det kan skape skumle situasjoner.

Varme opp før du kjører

Og snø på taket, kan lage problemer på bilene bak. Den bør også fjernes før man kjører avgårde.

Et godt tips: En god isskrape og en skikkelig snøkost bør være obligatorisk i bilen nå.

Og har du mulighet til å forvarme bilen, bør du absolutt gjøre det. Da kan du sette deg rett inn i varm bil, med isfrie ruter!

Rullet ned ruta – så røk førerkortet

Denne saken ble først publisert på Broom.no.