Nordmenn har aldri kjøpt flere. Og nei: Det er ikke elbil

Veldig mye handler om elbil i det norske nybilmarkedet. I fjor tok de elektriske bilene for første gang over 50 prosent av totalmarkedet. Det er ventet at dette vil øke ytterligere i år.

Gjennom hele 2020 var det i første rekke bilmerker som kunne tilby elbiler som dominerte merketoppen. I den første måneden i 2021 markerer bilmerkene som tilbyr ladbare hybrider seg mye sterkere.

Toyota er største bilmerke, foran BMW og Volvo. På modelltoppen troner Toyota RAV4 øverst, med Audi e-tron (elbil) og Volvo XC40 (elbil og ladbar hybrid) på de neste plassene.

56 ulike og ladbare modeller

Til sammen tok de ladbare hybridene en rekordhøy andel av salget: 27,7 prosent. Det er opp 7,6 prosent sammenlignet med januar 2020.

Det ble til sammen førstegangsregistrert 56 ulike ladbare hybrid-modeller fra 21 bilmerker i januar 2021. Aldri har det vært et større utvalg av denne biltypen. Det er naturligvis en viktig del av forklaringen på rekordsalget.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen mener dette er en veldig interessant trend:

Toyota RAV4 ble Norges mest solgte bilmodell i januar. Den nye og ladbare hybrid-utgaven er en stor suksess for Toyota.

Noen skiller seg ut

– Absolutt! Jeg tenker dette først og fremst viser at ikke alle nordmenn føler seg klare til å velge elbil. Årsakene til det er helt sikkert mange. Noen har et kjøremønster som ikke passer veldig bra til elbil. Andre har behov elbilene enn så lenge dekker dårlig, for eksempel at man trenger å trekke tung tilhenger. Mens andre igjen nok sitter litt på gjerdet, og vil vente til det blir flere elbiler å velge mellom, sier Møller Johnsen.

På ladbar hybrid har utvalget altså aldri vært bedre. Dessuten er det enkeltmodeller som virkelig skiller seg ut her:

Audi e-tron ble Norges suverent mest solgte bil i fjor. Det vil overraske om den klarer det samme i 2021. Foto: NTB

Ladbar hybrid kommet for å bli?

– Den store vinneren nå er Toyota RAV4. Toyota har vært ledende på hybridbiler i mange, mange år. Men lenge vegret de seg for å gjøre bilene ladbare i tillegg. En ganske sær utgave av Prius var lenge eneste ladbare bil fra dem. Men i fjor kom altså «folke-SUVen» RAV4 i ladbar hybrid-utgave. Med rekordlang rekkevidde på strøm og null i avgift, er det ikke overraskende at den selger svært bra i Norge, sier Møller Johnsen.

– Men er ladbare hybrider mest en overgangsløsning på veien mot elbiler, eller er de kommet for å bli?

– Det er et godt spørsmål, som mange innen bilbransjen er usikre på. Rent rasjonelt er det jo mange gode argumenter mot å utstyre biler med både fossil- og elmotor. De blir mer kompliserte og også dyrere å produsere. Det store spørsmålet er nok hvor fort de store bilmarkedene i Europa er klare til å kjøpe mye elbil. Det avhenger av flere ting. Insentiver, utbygging av ladestasjoner, pris på elbilene – og også mye psykologi blant kjøperne. Mange oppfatter nok også ladbar hybrid som «tryggere». Du slipper å forholde deg til helt ny teknologi og bekymringene rundt å lade, sier Møller Johnsen.

Mitsubishi Outlander PHEV er bilen som for alvor gjorde ladbar hybrid aktuell for norske kjøpere. Denne modellen har vært med oss i mange år, men nå er det straks slutt.

Rekordlavt for bensin og diesel

Tilbake til bilsalget i Norge. Totalt sett ble det registrert 10.301 nye personbiler i januar 2021, en økning på 7,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Elbilene tok 53 prosent av disse, mens de ladbare hybridene altså endte på 27,7 prosent. Ikke ladbare-hybrider tok så 8,1 prosent av salget.

Det gjør at det ikke ble mye igjen til bensin- og dieselbilene i januar. De endte begge på rekordlave andeler. 5 prosent av alle nybiler registrert hadde "bare" bensinmotor, tilsvarende tall for dieselmotor var 6,2 prosent.

