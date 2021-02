Det startet med en telefon – nå har flere tusen kastet seg på

Mobbing finnes dessverre fortsatt. Tusenvis av barn og unge rundt om i hele landet opplever det på skolen og i fritiden.

Christoffer Asmundsen (31) er voksen nå. Men i oppveksten var han en av dem som ble plaget og mobbet. Han vet hvordan det føles. Nå jobber han deltid med barn og unge, og brenner for å hindre mobbing.

Med sine egne erfaringer i bagasjen, ønsker 31-åringen å gjøre noe for å hjelpe andre som er i samme situasjon som han var i. Sammen med to andre bilentusiaster startet han en gruppe på Facebook: På hjul mot mobbing.

Her handler det ganske enkelt om at de som eier en litt spesiell bil stiller opp og gir en hyggelig opplevelse for barn og unge som har det tøft.

Du skal ha litt peiling for å se hva dette er

Fikk en spesiell telefon

Strengt tatt var det to spesielle episoder som virkelig fikk fart på planene. Den ene startet med en litt spesiell telefonsamtale i november i fjor, kort tid etter at Asmundsen hadde kjøpt seg en knallgul amerikansk sportsbil.

– Det er en 2010-modell Chevrolet Camaro Transformers Edition, altså Bumblebee. Et par uker etter jeg kjøpte den ble jeg spurt av ei venninne om jeg kunne hente hennes 13 år gamle sønn på skolen. Han har vært et mobbeoffer i flere år, og kunne trenge en hyggelig opplevelse. Det gjorde jeg selvsagt. Alt gikk kjempebra, og gutten fikk en hyggelig opplevelse, forteller Asmundsen.

Derfor må Morten støvsuge mye for kjæresten

Måtte på sykehus

Den andre episoden skjedde noen uker senere. Da ble en 13 år gammel gutt banket opp på vei hjem fra skolen. Han ble kraftig forslått, og måtte på sykehus.

En kompis av Asmundsen, Tor Olav Skretting (28), ønsket å gjøre noe for å hjelpe 10-åringen. Han har en Nissan Skyline GTR og fikk opprettet kontakt med foreldrene, for å gi 13-åringen en hyggelig opplevelse i hverdagen.

– Etter det måtte jeg bare opprette gruppa. Jeg fikk også med meg Magnus Winther, fordi vi to har diskutert dette tidligere. Dermed var vi plutselig tre stykker, fortsetter Asmundsen.

Winther (35) har en helt unik BMW i8, som du kan lese mer om her.

Magnus Winther eier denne helt unike BMW i8-en, og har allerede hatt noen "oppdrag" for På hjul mot mobbing. Foto: Privat Foto: broom

Voldsom interesse

Etter det har ting gått fort. 11. desember ble Facebook-gruppa opprettet, og fikk over 1.000 medlemmer på kort tid. I skrivende stund er medlemstallet oppe i nesten 4.500. Det er folk fra hele landet.

Flere av medlemmene har spesielle biler, og ønsker å bidra til at barn og unge som har det tøft, kan få et hyggelig avbrekk.

– Det er så skremmende å se at mobbing foregår fortsatt, at volden øker og hvor slemme man kan være mot hverandre. Det vi gjør kommer selvsagt ikke til å stoppe mobbing, men det kan om ikke annet være en gyllen sjanse til å oppleve få et avbrekk i en vanskelig tid, sier Asmundsen.

Ser du hva som er ulovlig på dette BMW bildet?

Vil utvide satsningen

Fordi flere ønsker å bidra med midler og penger, er På hjul mot mobbing nå blitt registrert i Brønnøysundregisteret, som en frivillig organisasjon.

– Foreløpig har vi bare en Facebook-gruppa, men vi jobber nå først og fremst med å få en egen nettsiden på beina. Den er både for de som vil hjelpe andre – og for de som selv har barn som har det tøft, eller kjenner noen som trenger hjelp. Hvis vi får penger inn til gruppa, kan vi gjøre litt mer ut av det. Ta barna med på en restaurant, gå på kino, bowle, besøke en trampolinepark eller gjøre noe annet gøy.

Det er også opprettet en Spleis, for å støtte gruppa.

På innsamlingsiden skriver Mona Elise Paulsen blant annet:

"Pengene som samles inn, går uavkortet til aktiviteter utført av «På hjul mot mobbing» for å gjøre barn sin hverdag bedre. Jeg ønsker å hjelpe noen fantastiske venner som har startet Facebookgruppa «På hjul mot mobbing".

Her stopper superbilen midt på fjellet – selv sauene ser dumt på oss!

Opplevelse for livet

De tre initiativtakerne er alle bosatt på Jæren, utenfor Stavanger. Men de ønsker etter hvert "avdelinger" rundt om i hele landet.

To av barna som allerede har blitt overrasket, forteller om en biltur de ikke glemmer.

– For ungene var det en fantastisk opplevelse. De syntes det var superkult og spennende å få kjøre i en så tøff bil. Begge var helt i ekstase i flere dager etterpå. Gutten min er bilinteressert, så han svevde på en sky. Jeg synes dette er et kjempetiltak for unger som trenger litt avlastning fra hverdagen, sier moren til Broom.

Klikk her for å lese mer om På hjul mot mobbing på Facebook

Brast i gråt da han fikk se konas overraskelse

(Artikkelen er først publisert av Broom)