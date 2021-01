Kjører du avgårde slik? Det kan bli dyrt

Det tok sin tid, men nå har vinteren kommet for alvor, de fleste steder i Norge. Kulde og snø er "endelig" på plass.

For bileierne gir det noen ekstra utfordringer. En av dem som mange kanskje ikke tenker så mye over, er at snøføyken bak bilen din kan legge seg over skiltet.

Rent praktisk har det ingen betydning, men det er selvsagt en grunn til at skiltet er der. Bilen skal kunne identifiseres.

Derfor er det rett og slett straffbart om det ikke kan leses av.

2.750 kroner er boten for å kjøre med manglende kjennemerke. Det er mye penger, som du altså lett kan unngå.

Kan gi advarsel

Det er forskjell på å bevisst forsøke å skjule skiltnummeret på kjøretøyet, og at snøføyken har dekket det til.

UP-sjef Roar Skjelbred Larsen har tidligere uttalt til Broom at de kan ta en vurdering på stedet, på de bilene de stopper.

Hvis UP ser at man bevisst har forsøkt å skjule skiltet, kan man vente seg en reaksjon.

Dekket til med stålplater

Tildekking av bilskilt for å unngå bomavgift er også en kjent sak.

Her jukses det på forskjellige måter. Men det er ikke mange som går så langt som trønderen som ble tatt for å ha dekket til nummerskiltene med stålplater både foran og bak, slik Adresseavisen kunne melde fra en bomstasjon på Fosen for noen få år siden...

Det hender også at skilt blir stjålet eller mistet. I slike tilfeller må tapet alltid meldes til politiet først før du kan dra til trafikkstasjonen og få nye skilter. Som oftest vil du i slike tilfeller også få nytt registreringsnummer på grunn av faren for svindel.

Økte satser

I forbindelse med et nytt år, har det også kommer en økning av bøtesatsene.

Listen under viser de nye satsene.

Kjøre på rødt lys: 7.250 kroner.

Kjøre i strid med skilting: 5.850 kroner.

Kjøring over sperrelinje, fortau, sykkelfelt etc.: 4.450 kroner.

Ulovlig forbikjøring: 7.250 kroner.

Feil bruk, kjøring uten og feil bruk av lys: 2.750 kroner.

Kjøre uten tilstrekkelig utsyn: 2.750 kroner.

Ha flere personer i bilen enn lovlig: 2.750 kroner.

Manglende kjennemerker: 2.750 kroner.

Kjøring i terrenget og på vei som ikke er åpen for alminnelig ferdsel: 2.750 kroner.

Trimming av moped: 5.500 kroner.

Kjøre bil under 3,5 tonn der parkbrems ikke fungerer: 2.750 kroner.

Kjøre bil over 3,5 tonn der parkbrems ikke fungerer: 5.600 kroner.

Kjøretøy på motorvei som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t på motorvei eller motortrafikkvei: 1.800 kroner.

Unnlate å sikre passasjerer under 15 år: 2.450 kroner.

Kilde: Samferdselsdepartementet

Saken ble først publisert på Broom.no