Det siste året har det blitt mye dyrere å ha bilen på verksted

Det er ingen hemmelighet at det er dyrt å ha bilen på verksted i Norge. Mye handler om høye timepriser, men også delene er dyre.

Det siste året har det også vært en betydelig økning i deleprisene. Det merkes godt også hos forsikringsbransjen:

– Vi i If har registrert en skarp økning i delepriser for mange biler som trengte utbedringer etter skader. I løpet av 2020 har vi sett at reservedelene på rundt ti bilmerker har steget med 15-18 prosent. Dette har flere årsaker: svak krone og prising fra bilmerkene, sier Sigmund Clementz som er kommunikasjonssjef i If.

Han legger til:

– Rett etter merkene som har økt mest i pris, følger åtte andre merker hvor deleprisene har økt med 10-14 prosent.

Små skader kan koste store penger

If går ikke ut med statistikk brutt ned på enkeltmerker. Men Clementz bekrefter at dette ikke bare gjelder premiummerkene, også deler til de mer folkelige merkene har bitt betydelig dyrere.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i If.

Dette er en medvirkende faktor til at relativt begrensede skader kan koste dyrt:

– Ja, selv skrammer på en nyere bil i dag kan bli svært kostbart: Vi i If har hatt «småskader» du som bileier kanskje ville tro det kostet noen tusenlapper å reparere, ut fra å se på skaden. Men sluttsummen på reparasjonen har kommet på rundt 200.000 kroner. Bare en plaststøtfanger med festeklips, kan koste minst 10.000–15.000 kroner å bytte ut, forteller Clementz.

Skaden kan se liten ut, men det kan koste mye å reparere den. Foto: istock

Mange avanserte deler

– Hvorfor blir det så kostbart?

– Bilene i dag inneholder så mange styreenheter, små datamaskiner og sensorer som er dyre å skifte ut, at selv en småbulk på et lite område kan koste skjorta. Derfor er det viktig å sjekke at du er riktig forsikret når du har bil i dag.

– Kaskodekning i en eller annen form vil være viktig ved skader på egen bil. Dette er kostnader du ikke bare kan ta rett fra husholdningsbudsjettet, sier Clementz.

Gjenbruk av deler kan være bra både for miljø og lommebok. Men dette er mest aktuelt på biler som har blitt noen år gamle.

Bruke brukte deler?

– Det blir stadig flere elbiler på norske veier. Hvordan kommer disse ut?

– Myten er at det er elbilene som er verst på delepriser. Ja, det kan være dyrt å skifte ut reservedeler på elbiler, men alle moderne biler er avanserte og har mye elektronikk i seg, dermed flyr ofte tusenlappene bare bilen er relativt ny. Så, nei, elbil som kategori peker seg ikke spesielt ut som versting. Det kan imidlertid være stor forskjell fra merke til merke, slik det også er på fossildrevne biler, sier Clementz.

– Hva med gjenbruk av deler? Kan ikke det spare både miljø – og lommebok?

– Jo, i en del tilfeller vil det være fornuftig å gjenbruke deler fra andre biler. Både If og kundene våre er opptatt av bærekraft og miljøhensyn, og der det er fornuftig, kan det være hensiktsmessig å bruke en brukt del. Hensynet til sikkerhet og bilens garantitid kommer likevel først, avslutter Clementz.

