En liten smell her koster fort 25.000 kroner

De siste årene har det blitt stadig flere rundkjøringer på norske veier. Mange tradisjonelle kryss har blitt bygget om til rundkjøring – og med det fått bedre trafikkflyt.

Men på vinteren kan rundkjøringene være en ekstra utfordring for bilistene. Glatte veier, der snø og is effektivt fjerner all veimarkering, er et dårlig utgangspunkt. I tillegg kommer noe vi ser mer og mer av – nemlig at veioverflaten blir nærmest polert foran og i rundkjøringene.

Det er rett og slett livsfarlig glatt. Og da er det fort gjort at det smeller.

Snittskaden koster 25.000 kroner

– Undersøkelser viser at mange er usikre på hvordan de skal kjøre i en rundkjøring og jo større, og med flere felt – jo mer usikkerhet blir det. Er veibanen i tillegg dekket av is og snø som skjuler markeringene, blir det enda mer krevende, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Mange bilister har opplevd enten å bulke, eller nesten bulke i en rundkjøring. Totalt skjer det flere tusen slike store og små skader hvert eneste år.

Det skal ikke mye til før regningen blir stor. Selv en liten bulk kan bli kostbar og snitterstatningen etter slike skader de siste årene ligger på rundt 25.000 kroner.

(Saken fortsetter under bildet)

En liten skade koster fort 25.000 kroner. Går det verre – som her – snakker vi betydelig større beløp. Foto: Gjensidige

Bremse i god tid

Derfor er det viktig å være ekstra på vakt, spesielt om vinteren. Veigrepet blir ofte svært dårlig der mange biler bremser ned og akselererer, inn og ut av en rundkjøring. Mange har i tillegg litt for høy fart inn i et kryss eller en rundkjøring. Når det i tillegg er blitt speilblankt, sklir de inn i biler som har stoppet.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

I noen tilfeller kan farten være så stor at de heller ikke har kontroll rundt svingen på det glatte føret – og det sier pang.

– Brems derfor ned i god tid, før inn og gjennom rundkjøringene, sier Voll.

Blinklysbruk irriterer mest

En undersøkelse som er gjennomført av Ipsos viser at 25 prosent en eller flere ganger har følt seg usikker i en rundkjøring.

Likevel er det andre ting som irriterer mest:

At andre bruker blinklys feil eller ikke i det hele tatt – 75 prosent

Har feil filskift i rundkjøringen – 56 prosent

Holder for høy fart inn i eller i selve rundkjøringen – 53 prosent

Kun 28 prosent irriterer seg over at medtrafikanter kjører for sakte.

Saken ble først publisert hos Broom.no