Dette får nesten ingen bileiere oppleve

De fleste biler "kasseres" lenge før de har kjørt 500.000 kilometer. Da er de enten blitt såpass gamle, eller fallferdige og rustne, at de ikke lenger kan eller bør brukes.

Men det hender at biler som tas godt vare på, kan kjøres mye lenger.

Tommy Nerås (46) fra Ålesund, har en Volvo V70, som han kjøpte ny, tilbake i år 2000. Det er en 2,5 TDI med 140 hk og manuell girkasse.

Snart 21 år senere ruller bilen fortsatt. I seg selv ikke spesielt oppsiktsvekkende.

Men at den har gått ganske nøyaktig 1.000.000 kilometer, derimot, er verdt å merke seg.

Sold bil

I snitt har bilen kjørt over 50.000 kilometer, hvert år. Og selv med så mye kjøring, har det vært minimalt med problemer.

– Ikke har jeg hatt noen problemer med ledningsnettet, heller. Det var riktignok en strek i regning i fjor. På 880.000 kilometer måtte jeg nemlig bytte motoren. Men fram til det var den helt original, inkludert turboen. Clutch og svinghjul holdt helt fram til 717.000 kilometer, mens lager på bakhjulene tok jeg nå nylig, på 950.000 kilometer, forteller Nerås.

Nå er det en S80-motor som står i bilen. Den har så langt gått 119.000 kilometer i V70-en. Også disse kilometerne har gått problemfritt.

Dette er bil som ble bygget med kvalitet. Det kan vi slå fast, etter 19 år og 1 million kilometer på veien. Foto: Privat

– Ikke feilfri

Første generasjon V70/S70 overtok stafettpinnen etter 850. V70 er stasjonsvogn, mens S70 er betegnelsen på sedanen.

I praksis var det mer snakk om en facelift, enn en helt ny modell. Men V70/S70 ble litt rundere i kantene, og fikk et mer moderne design. De to karosserivariantene var tilgjengelige med en rekke ulike motoralternativer, fra 126 til 264 hk.

Med første generasjon V70 introduserte også Volvo for første gang firehjulsdrift.

Men bilene er ikke feilfrie, mener Brooms bilekspert, Benny Christensen. I bruktbilguiden uttaler han blant annet:

Første generasjon S/V70 er både komfortabel og sikker, men dessverre ikke helt feilfri. Skal du kjøpe, bør du derfor sjekke endeledd i forstillingen, da disse ofte er slitt selv på biler med lav kilometerstand. Det er ikke uvanlig at det lekker olje mellom motor og girkasse. Dette er ganske dyrt å fikse, da motoren ofte må ut for reparasjon.

Tommy Nerås (t.h.) og broren Even, er begge flinke til å mekke på bil.

Grønne skilter

Da V70 var ny, kunne man i Norge få stasjonsvogner som varebil, med to seter og grønne skilter, til rimeligere pris. Bilen til Neras er en slik varebil.

– Da jeg kjøpte bilen, hadde jeg ikke familie. Jeg trodde aldri at jeg skulle ha den så lenge. Den gangen fulgte ikke baksetene med – og siden jeg ikke hadde planer om å ha den så lenge, kjøpte jeg det aldri, heller. Derfor går den fortsatt med grønne skilter.

Nerås jobber som lastebilmekaniker, og har tatt mer eller mindre alle servicer, bortsett fra den aller første, selv.

Opp gjennom årene er det byttet registerreim sju ganger på den originale motoren, og én gang på den "nye".

– Jeg har byttet olje oftere enn oppgitt. Men ellers bare tatt vanlig vedlikehold. Jeg har en bror, Even, som har jobbet 20 år på Volvo, så jeg har tilgang til nødvendig utstyr.

Stasjonsvogn fra den tiden Volvo mente at alt skulle være mest mulig firkantet. I alle fall i hekken ...

Familien ikke interessert

Radioen ble byttet, for å få DAB. Men bortsett fra frontfangeren, som er byttet til en R-fanger, er alle karosserideler urørte. Og deler som eksempel rattet, girspaken, girkasse, tannstang, eksos, starter, samtlige radiatorer, servopumpe, viskermotor og setene er de samme som da bilen var ny.

Nerås skryter ekstra av setene, som Volvo jo også er kjent for.

– De er gode, og tåler lange turer, uten at man blir sliten. For meg er det viktig, for jeg bruker bilkjøring som avkobling. Jeg liker å ta en kjøretur, og bare slappe av. Det er det, vel så mye som jobbturer, som gjør at det blir så mange kilometer, forteller den svært bilinteresserte 46-åringen.

Etter hvert ble det både kone og barn. Vibeke Helen Myklebust har ikke samme bilinteresse som mannen. Det har heller ingen av sønnene, Teodor (14) og Tobias (12).

– Jeg har det medfødt. Som liten, var det alltid biler involvert. At guttene mine har andre interesser må jeg bare respektere. Men de har hatt muligheten til å være med på alt mulig, opp gjennom årene, humrer Nerås.

Elbil ikke et alternativ

Hvis du ser dette på kilometertelleren, uten å jukse, har bilen din stått for en stor prestasjon.

Den trofaste bilen aldri streiket, slik at den måtte taues eller hentes av bergingsbil. Men noe pedantisk bilhold har det ikke vært snakk om. Bilvask, polering, folie og detailing er ikke høyt prioritert.

– Det har blitt så som så med bilvasken de siste årene. Det viktige er å ikke ta på lakken. Det gjør jeg aldri, med mindre det er noe spesielt. Det har bidratt til at det ikke er noe slitasje, noe sted.

I disse tider, må vi selvsagt spørre:

– Hva med elbil - er det noe du kan tenke deg?

– For meg skal det helst være diesel og manuell girkasse. Jeg kjører for mye til at elbil er noe alternativ for meg. Men som bil nummer to, kan det være aktuelt.

Fikk klokke

Nerås har fått et gratulasjonsbrev fra administrerende direktør i Volvo Norge og en Volvo-klokke, i forbindelse med den store milepælen.

Informasjonssjef i Volvo Norge, Erik Trosby, er imponert over både bil og eier.

– Det er flott å se hvor godt Tommy har tatt vare på bilen – og at bilen også har tatt godt vare på ham. Det er sjelden privatbiler blir kjørt så langt, med mindre de har gått som taxi. Det er et kvalitetstegn for både eier og bil.

Bytte regreim og kjøre videre?

– Men hva nå, Nerås? Bilen har altså rundet 1.000.000 kilometer. Går du for en million til?

– Hehe, nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre nå. Var innom tanken å la den pensjonere seg, mens den fortsatt er fullt operativ. Men det er jo egentlig bare å hive på en ny registerreim og bytte instrumenter, siden de jeg har nå stoppet på 999.999, og telle videre.

Vi aner hvor det bærer. Derfor: Bli ikke overrasket om du ser en blå 2000-modell Volvo V70 med grønne skilter og en glisende Tommy Nerås bak rattet, rulle rundt i Ålesund-traktene, noen år til.

Vi tipper du vil se denne bilen på veien en god stund til. Men en million kilometer til, blir det vel neppe?

