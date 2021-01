Priskutt: Nå blir denne 200.000 kroner billigere

Elektriske Taycan har gitt Porsche en voldsom opptur i Norge. De satte salgsrekord her hjemme i fjor, der Taycan alene sto for hele 70 prosent av salget.

Interessen var stor før lanseringen, og Taycan etablerte seg umiddelbart som den hotteste elbilen for de med et solid bilbudsjett.

Porsche startet her opp med modellene Taycan Turbo, Turbo S og 4S. Nå er et nytt medlem i Taycan-familien lansert, med introduksjonen av en ny innstegsmodell.

Det betyr også et solid priskutt. Med startpris på 769.000 kroner, er den nye utgaven hele 200.000 kroner rimeligere enn det som til nå har vært "billigste" Taycan, 4S med startpris på 968.700 kroner.

To batteripakker

Men, det er naturligvis også et men her. Det er i hovedsak at den nye modellen ikke kommer med 4x4. Her må du nøye deg med bakhjulsdrift. Så gjenstår det å se hvor viktig det blir for kundene.

Bilen kommer med to forskjellige batteripakker. Performance-batteriet er standard. Det har en kapasitet på 79,2 kWt og yter opptil 408 hestekrefter på overboost og Launch Control.

Som et alternativ kan man velge den kraftigere Performance Plus-varianten på 93,4 kWt som yter maksimalt 476 hestekrefter. Sistnevnte er den samme batteripakken som 4S, Turbo og Turbo S er utstyrt med og vil koste 57.700 kroner ekstra.

Taycan ble på kort tid drømme-elbilen for pengesterke, norske kunder. Nå blir den også oppnåelig for flere.

Lengste rekkevidde

– Det nye tilskuddet gjør Taycan tilgjengelig for enda flere, og blir en svært leken modell med bakhjulsdrevet drivlinje. Innstegsmodellen vil være å se hos våre Porsche Center innen utgangen av mars, sier Morten Scheel som er administrerende direktør i Porsche Norge.

Begge variantene av innstegsmodellen sprinter til 100 km/t på 5.4 sekunder, med en toppfart på 230 km/t. Rekkevidden ifølge WLTP er inntil 431 kilometer for Performance-versjonen, mens Performance Plus er oppgitt til inntil 484 kilometer – som er den lengste rekkevidden blant Taycan-modellene som nå er tilgjengelig.

Taycan er langt fremme på ladeteknologi og kan ta imot inntil 270 kW på lynladere. Den nye Plug & Charge-funksjonen muliggjør praktisk lading og betaling uten behov for kort eller app

Smart ladeløsning

Med en Cd-verdi fra 0.22 gir aerodynamikken et betydelig bidrag til det lave energiforbruket og dermed lang rekkevidde.

De nye funksjonene som ble introdusert for de andre Taycan-versjonene ved overgangen til modellåret 2021 vil være tilgjengelig fra salgsstart. For eksempel muliggjør Plug & Charge-funksjonen praktisk lading og betaling uten behov for kort eller app.

Så snart ladekabelen er koblet til, etablerer Taycan kryptert kommunikasjon med den Plug & Charge-kompatible ladestasjonen. Ladeprosessen og betaling starter deretter automatisk. I Norge gjelder dette alle Ionity ladestasjoner.

Saken ble først publisert på Broom.no