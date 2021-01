Biden tar grep: Det kan også norske bilkjøpere få merke

Den amerikanske bilparken er kanskje ikke noe du forbinder med spesielt miljøvennlig. Digre V8-ere og en forkjærlighet for pickuper er noe av det som preger den.

Men også i USA har det i mange år vært fokus på å få inn mer miljøvennlig teknologi – og senke utslippene.

Under Donald Trump ble dette på mange områder bremset og også reversert. Trump mente dette var noe markedet burde ta seg av selv og at myndighetene ikke skulle blande seg inn.

Blant annet lå han i strid med delstaten California som har vedtatt strenge krav for å få ned forurensningen fra bilparken.

Kraftig elbil-økning

Nå er Trump historie og Biden i gang for fullt med å sette sitt preg på USA. Og det kan faktisk også komme til å påvirke bilmarkedet i Norge.

Noe av det Biden skal gjøre, er nemlig å legge til rette for en kraftig økning av elbilsalget i USA. Her har det så langt gått temmelig trått. Nå skal det bli en endring på det.

Da Biden var visepresident for Barack Obama, hadde de to en visjon om at USA skulle bli det første landet i verden med en million elektriske biler på veiene. For å klare det, ble det innført egne skatteregler for bilprodusentene. Det ga dem betydelig skattelette for hver solgte elbil og ladbare hybrid.

Her er Biden på plass i presidentlimousinen kalt The Beast. Ikke akkurat den mest miljøvennlige bilen, kanskje blir det endringer på denne også i løpet av presidentperioden. Foto: NTB Scanpix

550.000 nye ladepunkter

Dette systemet vil Biden nå utvikle videre, samtidig som det skal bli skattelette for de som kjøper elbil.

Utbygging av ladeinfrastruktur blir også svært viktig her. Uten det, vil det bli vanskelig å få mange amerikanere over på elbil, særlig i de store byene. Bidens løsning på dette er å øremerke flere milliarder dollar til å bygge ut ladestasjoner. Konkret er det snakk om 550.000 nye ladepunkter de neste årene.

Bilbransjen skal også få støtte til omstilling. Det gjelder både til utvikling av ny teknologi og ombygging av fabrikkene, slik at de kan gå over til å produsere elektriske biler. Til sist skal Biden også være positiv til at stater og byer kan innføre nullutslippssoner. I sum legger dette grunnlag for en kraftig økning av elbilsalget i USA.

Joe Biden som president kan bety gode nyheter for Tesla, som bør ha et stort potensiale i det amerikanske markedet. Foto: NTB Scanpix

Støtteordningene kan avgjøre

Hvordan kan dette så påvirke elbilmarkedet i Norge? Jo, fordi hele elbilmarkedet fortsatt er i en tidlig fase. Vi har sett en rekke eksempler på at produsentene har slitt med å dekke etterspørselen etter de mest populære modellene.

Hvis etterspørselen etter elbiler øker kraftig i USA, vil det også påvirke tilgangen på biler i andre markeder de neste årene. Vi risikerer en situasjon med et marked i ubalanse, og der ulike støtteordninger kan avgjøre hvor bilene havner.

Saken ble først publisert på Broom.no