Må tilbakekalle en av Norges mest solgte biler

Elbilen Kona er en stor suksess i det norske markedet. Her tilbyr Hyundai en kompakt SUV med relativt gode plassforhold, solid rekkevidde – og gunstig pris.

I perioder har det vært lange ventelister på bilen, i fjor løsnet det så med utleveringene og flere tusen norske kunder fikk sin Kona.

Nå er det klart at Hyundai må kalle tilbake et stort antall eksemplarer av bilen. Totalt sett er det snakk om hele 105.000 biler, dette gjelder både elektriske Kona og den ladbare hybridutgaven.

I Norge ruller det totalt i overkant av 6.000 eksemplarer av disse. Tilbakekallingen gjelder for øvrig også hydrogenbilen Nexo.

Sensor sender feil signal

Feilen er relatert til bremsesystemet og kan i verste fall gjøre at dette svikter. Dermed er dette også en feil som kan få store konsekvenser hvis det går galt.

Konkret er det snakk om en sensor som kan sende feil signal til styreenheten til bremsesystemet, kalt Integrated Electronic Brake System. Hvis dette skjer, kan bremseeffekten bli kraftig redusert.

Mulig bremsefeil gjør at Hyundai tilbakekaller og oppdaterer sin Kona.

Oppdater 2.000 biler

Den norske importøren er allerede i gang med oppgradering av de berørte bilene.

– Jeg kan bekrefte at vi er i gang med kampanjen som omfatter oppdatering av en failsafe-funksjon i programvaren for ABS/ESP på Kona Electric, Kona Hybrid og NEXO. Vi har allerede oppdatert rundt 2.000 biler, og fortsetter arbeidet kontinuerlig framover til samtlige berørte biler er oppdatert. Det er helt trygt for kundene å benytte bilene sine, sier produkt- og PR-sjef Øyvind L. Knudsen hos Hyundai Norge til nettstedet Dinside som først omtalte saken i Norge.

Må kontakte selger

Det finnes også et betydelig antall Kona som er bruktimportert til Norge, og som dermed ikke finnes i systemene til importøren.

Eier du en slik bil? Da må du ta kontakt med selger og finne ut om bilen din er berørt av tilbakekallingen.

Bilene som er berørt av denne tilbakekallingen, ble for øvrig produsert mellom januar 2018 og mars 2020.

Saken ble først publisert på Broom.no