Elendig rekkevidde, feilmeldinger – og biler som ikke vil starte

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Ser at dere skriver om at det er problemer med mange av de nye elbilene, som MG, Polestar og ID.3. Vi har selv sett på en MG ZS som nummer 2-bil, for å ha i tillegg til firmabilen min (den bruker jeg daglig og familien på langkjøring).

Rekkevidde på 60 kilometer på vinter, hvordan er det mulig? Det virker som det er mye feil med de nyeste elbilene nå. Tror dere det skyldes barnesykdommer som enkelt kan ordnes, eller er dette biler det kan være lurt å holde seg unna en god stund framover?

Benny svarer:

Heisann!

Det er ikke tvil om at vi har sett en kraftig økning i misnøye blant nybilkjøpere den siste tiden. Det merker blant andre NAF, med stor pågang fra medlemmer som har kjøpt ny bil og ikke er fornøyd.

Jeg la merke til to veldig interessante setninger i en sak Motor.no nylig publiserte:

Elbilklagene er på nye biler, som jo egentlig ikke skal ha feil i det hele tatt. På bensin- og dieselbiler er det gjennomgående henvendelser etter bruktbilkjøp, og nesten aldri etter nybilkjøp.

De ser altså en klar forskjell på elbiler her, kontra bensin- og dieselbiler.

44 kilometers rekkevidde

I tilfellet med MG ZS er det snakk om en ulykksalig softwareopptatering som i praksis struper rekkevidden på bilene på vinterstid, blant annet med et eksempel på en bil som bare gikk 44 kilometer på én lading.

Vi har også fått med oss at kjøpere av biler som Polestar 2, Volvo XC40 og VW ID.3 har hatt og har sine utfordringer. Veldig mye av dette handler om software. De ulike systemene i bilene "snakker" ikke godt sammen. Det oppstår problemer, dermed også feilmeldinger og funksjoner som rett og slett slutter å virke. Det blinker i varsellamper og popper opp feilmeldinger. Noen biler tar ikke imot strøm og noen nekter også å starte. Hverken holdbart eller hyggelig!

Det er overraskende at dette skjer med veletablerte bilprodusenter som har laget biler i flere tiår (jeg tar sjansen på å ta med Polestar her, ettersom så mye her er utviklet sammen med Volvo). Dette forteller meg først og fremst at det har gått for fort frem mot lansering.

Plutselig ble det mange flere skader på elbilene

En software-oppdatering skaper store problemer for noen eiere av MG ZS, der rekkevidde har blitt kraftig redusert. Foto: Broom

Kjøpte Beta-produkt

Underveis i utviklingen av nye biler er det alltid ting som går galt. Men vi er vant til at dette er ryddet opp i og løst før bilene kommer på markedet, slik er det ikke med alle nye elbiler akkurat nå.

Det er tydeligvis ikke en "enkel" sak å rydde opp i dette. Da hadde det vært gjort for lengst. Men så lenge det i hovedsak er snakk om softwareproblemer, tenker jeg også det må være løsbart. Spørsmålet er bare hvor lang tid det tar – og hvor mye skade dette gjør for modellene som er berørt.

Om du bør holde deg unna eller ikke, vil ikke jeg gi noe bastant svar på. Men det kan i alle fall være smart å ha i bakhodet at problemer kan komme.

I den grad det er noen "trøst" kan jeg jo legge til at de som var tidlig ute med å kjøpe Tesla også opplevde litt av hvert. Men samtidig var nok det litt annerledes, fordi man da visste at man kjøpte et helt nytt bilmerke, og kanskje dermed hadde forståelse for at det var litt Beta-produkt over dette.

PS: Etter at denne artikkelen ble publisert, har vi fått ny informasjon som gjelder software-oppdatering på MG ZS: Denne skal være klar og tilgjengelig hos forhandlerne. Alle kunder vil her bli fortløpende innkalt.

