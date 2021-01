Frykter overraskende Tesla-grep kan bli en sovepute

Tesla har gjort mye smart på veien mot å bli en volumprodusent av biler. Blant dette er en omfattende (og kostbar) utbygging av egne ladestasjoner.

Poenget har vært å gjøre det enklere og mer forutsigbart å kjøre Tesla. De første Tesla-eierne fikk også gratis lading med på kjøpet.

Etter hvert som antallet elbiler på norske veier har eksplodert de siste årene, har Teslas egne ladestasjoner blitt stadig viktigere for mange eiere.

Mens eiere av andre merker har stått i kø på de "vanlige" ladestasjonene, har Tesla-laderne som regel holdt tritt med alle Model S, X og 3 som har kommet innom.

– Må ikke bli sovepute

I dag er det kun Teslaer som kan lade på Teslas ladestasjoner. Men toppsjefen Elon Musk har gått ut og sagt at de også vil åpne ladenettverket sitt for andre bilmerker.

– Dette er en positiv nyhet, men må ikke bli en sovepute for videre utbygging av hurtigladenettverket i Norge, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Tesla har i dag verdens største ladenettverk. I Norge har det amerikanske selskapet nærmere 100 såkalte superchargere.

Elbil: Hvor lenge holder egentlig batteriene?

Å bygge et omfattende nettverk av egne ladere har kostet mye penger – men også gitt Tesla-eierne en viktig fordel sammenlignet med andre elbileiere. Foto: NTB

Kø hos andre

– At disse åpnes for andre bilmerker gjør det mulig å utnytte det samlede ladenettverket i Norge bedre, og at ladekøene blir kortere. Teslas offensive utbygging av ladeinfrastruktur har gjort at det gjerne har vært kø på ordinære ladestasjoner, mens det har vært ledige plasser på Tesla-laderne, sier Sødal, i en pressemelding.

Han advarer imidlertid mot at Teslas grep kan bli en sovepute for politikere og ladeoperatører.

Her skjuler det seg to spennende biler for 2021

Vet ikke når det skjer

– Om fem år finnes det tre ganger så mange elbiler på norske veier som i dag. I 2025 vil det være om lag én million elbiler, i 2030 er antallet steget til to millioner hvis politikernes ambisjoner skal følges opp. Det er et mye større behov for flere hurtigladere i årene som kommer enn det tilgangen Teslas ladenettverk eventuelt vil gi, mener Sødal.

Det er ikke alltid det er så stille og idyllisk ved norske ladestasjoner.

Foreløpig er det ikke bekreftet hvilke biler som kan bli aktuelle, eller hva slags tidshorisont Tesla ser for seg. Det eneste tekniske kravet er at bilene må kunne lade på CCS-ladere. Det er CCS som er den gjeldende ladestandarden for nye elbiler som selges i Norge.

LES MER: Sjekk kartet – så fort har Tesla bygget ut

Denne saken ble først publisert på Broom.no.