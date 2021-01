Nå renner telefonene inn til forsikringsselskapene

Etter en mild høst over store deler av landet, har januar startet med en skikkelig kuldebølge mange steder.

Temperaturer ned mot 20 minus har ikke vært uvanlig så langt i år. Det byr blant annet på utfordringer for mange bileiere.

Veldig ofte handler dette om at man rett og slett ikke får start på bilen. Klassikeren her er at startbatteriet etter noen års bruk har blitt svekket.

Så lenge det er varmegrader og mildt, går det bra. Men når vi plutselig får mange kuldegrader, klarer ikke lenger batteriet å gjøre jobben sin. Og mange får en veldig kjedelig morgenstund med en bil som er helt død:

Mange har veihjelp inkludert

– Telefonene om veiassistanse renner inn til oss nå. Det skyldes det kalde været mange steder av landet har for øyeblikket, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

– Dersom bilen ikke starter eller går tom for drivstoff eller strøm på veien, er det greit å vite at du har inkludert veihjelp hvis du har én eller annen form for kaskoforsikring på bilen. Dette gjelder alle forsikringsselskaper. Det er som regel en egenandel på noen hundrelapper, sier Clementz, i en pressemelding.

Å lade opp batteriet kan være en svært enkel forsikring mot å bli stående uten å få start.

Lurt å kjenne tilstanden

Men det er mye du kan gjøre selv for å unngå problemer. Er du i tvil om batteriet begynner å bli svekket, bør du gi det en opplading før vinteren er skikkelig i gang. Eller eventuelt: Bytte det ut før det er for sent.

– Det er alltid lurt å vite hvilken tilstand batteriet er i, sier Clementz, og understreker at svakt batteri kan gi startvansker også om sommeren, ikke bare midtvinters.

Har bilen stått lenge, vil den også kreve mer strøm for å få start. Mye småkjøring er også noe som sliter hardt på batteriet.

5 gode råd for å unngå problemer på vinteren:

1. Følg servic og sjekk batteriet

Ved bilens serviceintervaller skal verkstedet sjekke batteriets tilstand.

– Gjør det gjerne til en vane å dobbeltsjekke når du henter bilen, spør om batteriet er målt. Er bilen helt ny, er ikke dårlig batteri noen problemstilling, men etter tre-fire år er det sannsynlig at startbatteriet er svekket så mye at det bør skiftes, sier Clementz.

2. Bruk en batterilader

En batterilader kan være grei å ha. Ved å gjøre en vedlikeholdslading, kan batteriet fungere lenger enn hvis det ikke blir ladet opp via lader.

3. Unngå småkjøring og at bilen står ubrukt

Korte turer i nærmiljøet nærmest dreper batteriet.

– Småkjøring under én mil gir batteriet dårlige muligheter for å lade seg opp igjen, og blir det mange korte turer, svekker batteriet seg veldig. Det er heller ikke så lurt å la bilen stå ubrukt lenge, da tærer du på batteriet, sier Clementz.

4. Kaldstart og tykk olje – en dårlig kombo

Tykk olje i motoren gjør at start på bilen går tregere, og det liker batteriet dårlig. – Sørg for at oljen har riktig viskositet for vinterkjøring – at den rett og slett flyter godt i motoren, selv om det er kaldt, sier Clementz.

Jevnlig oljeskift er viktig.

5. Unngå radio, varmetråder og full vifte

I dag er det utrolig mye i bilen som trekker strøm fra bilbatteriet når du starter.

– Det kan være smart å redusere litt av belastningen på batteriet akkurat ved start. Setevarmer, radio, varmetråder og defrosting av frontrute er jo tilleggsfunksjoner du strengt tatt kan slå på rett etter at motoren er kommet i gang. Men gjør det før du begynner å kjøre. Å fikle med innstillingene på radioen eller klimaanlegget kan lett ta oppmerksomheten bort fra veien, sier Sigmund Clementz i If.

