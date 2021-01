Mange parkeringsbøter? Da kan du rett og slett miste bilen

Feilparkerte biler skaper stadig problemer for resten av trafikken, spesielt i byene. Hvert år skrives det ut rundt 800.000 såkalte kontrollsanksjoner her i landet. Dette omfatter gebyrer på 300 eller 600 kroner, og gjelder alt fra å ha glemt å trekke lapp for gratis parkering på kjøpesenteret, til å ha stått for lenge utover betalt tid.

Grovere tilfeller, som urettmessig parkering på HC-plass eller brudd på vegtrafikkloven, belønnes med gebyr på 900 kroner.

Dette ble fastsatt med den nye parkeringsforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2017. Den nye forskriften satte også en effektiv stopper for den ukontrollerte oppblomstringen av parkeringsselskaper her i landet.

Her mente bileieren det var greit å parkere

6.000-kroners regelen

Mengden kontrollsanksjoner viser tydelig at feilparkering er et problem, og med voksende bilpark og byer som blir større, tyder lite på at dette problemet blir borte med det første.

Det mange kanskje ikke har fått med seg fra den nye parkeringsforskriften, er den såkalte 6.000 kroners-regelen. Den innebærer rett og slett at parkeringsselskapet faktisk kan beslaglegge bilen når summen av ubetalte parkeringsgebyrer for én og samme person overstiger 6.000 kroner. Bilen blir da ikke utlevert før skyldig beløp er fullt oppgjort.

Sliter mest

– Ja, slik er det faktisk, og her i byen har vi enkelte verstinger som har opptil 20.000 i ubetalt parkering før Trondheim parkering finner bil og eier. Da kommer til gjengjeld også betalingen fort – bilen er ikke så lett å unnvære, viser det seg. Mange ganger kommer oppgjøret som en haug med 100-, 500- og 1.000-lapper, forteller avdelingsleder Steinar Myhr i Trondheim Parkering til Broom.

Nå er det parkering vi klager mest på

Dobbelt så mange i år

– Dette er kanskje et tegn på at det er de som sliter tyngst økonomisk som også sliter mest med å betale for parkering?

– Det er nok lett å tro det, men slik er det ikke nødvendigvis. Det er slett ikke bare dårlig stilte som står på inkassolistene våre. Vi har mer enn nok av eksempler på at folk som virkelig har god råd bare blåser i å betale for parkering, og samler opp til de når et visst beløp før de gjør opp.

– Skjer beslagleggelse av bil ofte?

– Nei, veldig ofte er det ikke. I 2019 hadde vi syv tilfeller, forteller Myhr.

Her sliter mange med at det er alt for trangt

Saken ble først publisert på Broom.no