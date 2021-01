Mangler du dette? Da kan det likevel være håp

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny! Jeg lurer på er det mulighet for å ettermontere en cruisekontroll i en Volvo V50 1,6 diesel.

Eventuelt hva sånn cirka koster noe sånt?

Benny svarer:

Heisann! Cruisekontroll har i løpet av ganske kort tid blitt en "må-ha-greie" for veldig mange. For noen år siden var jeg innbitt motstander av dette. Jeg mente at det drepte enhver form for kjøreglede når man bare satt der og styrte, uten å bruke beina.

Nå derimot, bruker jeg det flittig. Det var et kvantesprang i riktig retting da de adaptive variantene, de som justerer farten etter forankjørende bil, dukket opp på markedet. Da begynte jeg å bruke det også.

Og, ja – ettermontering av cruisekontroll er fullt mulig. Det har jeg selv gjort flere ganger da jeg jobbet som mekaniker og på mange ulike bilmerker.

Dette er noe av det som følger med i et universal sett til cruisekontroll.

Jeg er av den oppfattelsen at det fungerer aller best på biler med automatgir. Det kan selvfølgelig også brukes på biler med manuelt gir, men jeg synes ikke man får utbytte av det på samme måte her.

Du får kjøpt rimelige, universale sett til dette. De er ikke adaptive og koster gjerne rundt 2.500 – 3.000 kroner, om man ikke skal ha det aller billigste. Du kan få tak i originale sett til mange modeller også. Da til en ganske annen pris, som fort gjør det uaktuelt på eldre biler.

Monteringstiden vil jeg anslå til rundt 3–4 timer på de fleste biler, for en dreven mekaniker som har gjort det før.

Det gjør at man med dagens verkstedpriser, deler, og moms neppe kommer under 7.000 – 8.000 kroner, vil jeg tro. Men dette kan helt sikkert variere en del, så sjekk litt rundt hva du kan få det for til din bil – og om det er verdt det.

Det er fullt mulig å gjøre monteringen selv, men da bør man ha skrudd en del bil og ha en viss teknisk forståelse. Man må koble seg både til gassen og speedometeret blant annet. Det er en del kabler som må strekkes hit og dit, til brytere og slike ting.

Sliter man med bokhylla fra IKEA, tror jeg ikke man skal gå på og montere cruisekontroll selv. Da får man noen til å gjøre jobben for seg.

Ønsker deg lykke til!

