Perfekt for deg som ikke vil ha elbil

Ingen har et bedre utvalg av ladbare hybrider enn BMW. Disse modellene gjør overgangen til elbil lettere.

For selv om elbilene sto for over 50 prosent av nybilsalget i 2020, er det fortsatt mange som synes det er for tidlig å basere seg bare på ren elbil.

Nå som ladbare hybrider får rekkevidde på 50-70 kilometer på en rekke modeller, begynner også denne biltypen å gi mye mer mening.

Ekstra attraktive blir de, når de kan kombineres med firehjulsdrift. Akkurat det har BMW sørget for med sin 330e. Nå får du den dessuten også som stasjonsvogn.

Dette høres veldig ut som en oppskrift på en Norgesbil.

Bedre enn SUV?

3-serie har vært en storselger i Norge i en årrekke – og de siste årene har salget helt klart vært hjulpet av ladbare modeller.

Men aldri før har 330e vært så godt tilpasset norske kjøpere. Spørsmålet den bringer på banen er kanskje om du skal velge denne, framfor SUVen X3, som også er blitt ladbar.

De siste årene har jo stasjonsvogn-markedet blitt stadig mindre, på grunn av den store veksten av SUVer.

Er dette bilen som skal gå motstrøms, og flytte kunder tilbake til stasjonsvogn? Bli med på test – og se hva vi synes.

Hva er nytt?

Nyheten er enkelt og greit at du nå får gull-kombinasjonen på 3-serie: Stasjonsvogn, firehjulsdrift og ladbar drivlinje.

Smart løsning for å komme lett til bagasjerommet. Foto: Broom.no

Bagasjerommet er naturligvis noe mindre på 330e, enn på utgavene med diesel- og bensinmotor. Forskjellen ser ganske voldsomt ut på papiret: 410 liter vs 500. I praksis er ikke forskjellen så stor, siden du har en del å gå på i høyden.

At det er 90 liter mindre, handler om at gulvet er 32 mm høyere – og at du ikke har noe særlig plass under gulvet. Du vil også merke at gulvet ikke blir flatt når ryggen på baksetene legges ned.

Det er gammelt nytt for 3-serie, men vi nevner det, likevel: Vinduet på bakluka kan åpnes separat. Denne løsningen er det ikke mange andre som har - men det er en egenskap mange eiere av 3-serie setter stor pris på. Den gir lett tilgang til bagasjerommet, uten at du trenger å åpne hele bakluka.

Baksetene er romslige og det er bra plass til to voksne – både til knær og hode.

Du kan trekke ellers tilhenger på opptil 1,5 tonn. Det er viktig for mange.

Drivlinjen er den samme som før: Effekten er på 252 hk – hentet fra en firesylindret bensinmotor på 180 hk, i samarbeid med elmotoren. I tillegg får den en boost-funksjon som gir ytterligere 40 hk/30 kw over kortere perioder.

Oppgitt rekkevidde er noe lavere enn på 330e sedan. 55 kilometer er imidlertid bare tre kilometer mindre enn modellen med koffertlokk.

0-100 km/t tar 5,9 sekunder. Det er mer eller mindre nøyaktig det samme som 330e sedan trenger på samme øvelse.

(Saken fortsetter under bildet)

Ekstra rom for ladeledninger er på plass. Knappene på siden lar deg legge ned ryggen på baksetene. Det er også kroker til å henge handleposer på. Foto: Broom.no

Hva er styrker og svakheter?

BMW 3-serie leverer virkelig på kjøreegenskaper. Selv om de ladbare modellene veier en del mer – og at dette nå er blitt en stor bil – kan den absolutt ta svingene på en overbevisende måte. Sett den i Sport-modus, og du får en fullverdig familiebil som også leverer rikelig med kjøreglede.

Totalvekten på 330e xDrive er imidlertid 200 kg høyere enn en 320d xDrive, og selv ikke BMW klarer å viske ut den ekstravekten.

For øvrig er komforten bedre enn noen gang. Særlig hvis du kjører på strøm – og det kan de aller fleste gjøre storparten av tiden – er det stille og behagelig.

Interiøret er blant de aller beste i klassen. Kvalitetsfølelsen er topp og alt ser påkostet og gjennomtenkt ut.

BMW har også truffet spikeren på hodet med infotainmentsystemet sitt. Skjermen er ikke den største, men menysystemet er eksemplarisk. Her slipper du også å trykke på skjermen, men kan i stedet bruke menyhjulet og hurtigmeny-knappene.

BMW har til og med gjort selve skjermen berørings-sensitiv, som en bonus. Når du står parkert, kan jo det være et alternativ.

Testbilen har også gesture controle, som lar deg styre forskjellige funksjoner ved å bevege hånden/fingre i luften. Det har vært tilgjengelig en stund – men får fortsatt folk til å måpe.

De digitale instrumentene er det eneste ankepunktet. De er rotete og langt unna like brukervennlige og oversiktlige som for eksempel de fra Audi og Mercedes.

Når det gjelder rekkevidde på ren strøm, opplever vi at 46-50 kilometer er innenfor, når det ikke blir for kaldt. I testperioden lå temperaturen på rundt 2-7 plussgrader.

En fiffig løsning som skal hjelpe deg å spare strøm, er kjøreprogrammet som heter "adaptive". Det bruker nemlig data som samles inn via bilens multimediasystem.

Legger du inn ønsket destinasjon, vil bilen sørge for å få deg dit på den mest energi-effektive måten som er mulig. Den vil velge rute basert på geografi, fartsgrenser, trafikk og tid.

(Saken fortsetter under bildet)

Batteripakken stjeler volum. Men på stasjonsvogna har du likevel bra med plass i bagasjerommet. Foto: Broom.no

Hva koster den?

330e xDrive Touring er et kupp, selv om det selvsagt blir en del penger, likevel. Startprisen er 543.000 kroner. M Sport-utgaven starter på 584.000.

Men husk at vi snakker om en premiumbil med nesten 300 hk (med overboost-funksjonen, som varer i opptil 10 sekunder), firehjulsdrift og svært gode kjøreegenskaper.

Den meget godt utstyrt testbilen havner på 755.299 kroner. Den har blant annet panoramatak, M-sport-pakke, M Sport bremser, sportskinnseter, ryggekamera med 360-grader- og 3D-visning, head up display, hengerfeste og oppvarmet ratt.

Du kommer unna med 100.000 kroner mindre, uten å føle at du står igjen med en ribbet bil.

Hvem er konkurrentene?

Interiøret er påkostet og lekkert. Dette er BMW svært gode på. Bare synd de digitale instrumentene ikke står i stil med resten ... Foto: Broom.no

Den eneste konkurrenten som tilbyr denne pakken, ladbar premium stasjonsvogn

med firehjulsdrift, er Volvo V60 T6/T8 . Ladbare Mercedes-Benz C-klasse er nemlig ikke tilgjengelig med 4Matic firehjulsdrift.

Av de to V60-utgavene er det mest riktig å sammenlignet med T6. Den har større motor (320 hk), mer romslig bagasjerom (529 liter) og bedre rekkevidde (59 kilometer). Men så koster den også rundt 60.000 kroner mer.

Vil naboen bli imponert?

Testbilen med sin lekre blåfarge og svarte lister/svart grill, blir absolutt lagt merke til. Dette er en stilig bil. Og så har den langt mindre kontroversiell grill, enn mange av de nye BMW-modellene. For noen er det positivt.

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide kan du lese hva norske bileiere mener om bilene sine. Det ligger inne over 10.000 omtaler!

BMW 3-serie får i snitt solide 8,2 av 10 poeng. Les mer her

Vi vil selvsagt gjerne ha flere omtaler. Gå gjerne inn og fortell om dine erfaringer. Det tar bare noen minutter. Klikk her

(Saken fortsetter under bildet)

Blåfargen på testbilen heter Portimao Blå – og får virkelig fram linjene i designet. Foto: Broom.no

Broom mener

Dette er veldig nært en perfekt familiebil for den kjøreglade. Gunstig pris bidrar ytterligere til at dette bør være et attraktivt alternativ for mange.

Du kan kjøpe den med både hjerne og hjerte. Det er ikke så mange biler i den kategorien.

Til spørsmålet vi stilte i starten: X3 eller 3-serie? Trenden er nok tydelig, og mange vil nok velge SUV. Men etter vår mening gir 330e den aller beste kombinasjonen av praktiske egenskaper, kjøreglede og komfort.

Når prisen dessuten er betydelig lavere, blir det enda mer fristende å velge stasjonsvogn.

Visste du at?

– Neste år kommer nye M3 – verstingmodellen av 3-serie. Den vil for første gang få firehjulsdrift.

– Internkoden på nye 3-serie er G20.

– Forrige generasjon 3-serie var den første hvor mange brukte en tre-sylindret motor.

Saken ble først publisert på Broom.no