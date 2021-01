Snart skal denne brikken gjøre dekkene mye smartere

Dekkene på bilen er helt avgjørende for sikkerhet, kjøreegenskaper og komfort. De påvirker også forbruk av drivstoff og/eller strøm.

Tilstanden på dekkene er det derfor svært viktig å han kontroll på. De senere årene har vi blant annet blitt godt vant med dekktrykksensorer. Dette er til og med blitt lovpålagt, for å øke sikkerheten på veiene.

Men nå er nytt utstyr på vei – som gjør at dekkene dine hele tiden er "oppkoblet".

En liten brikke som ligger inne i selve dekket, kan blant annet formidle informasjon om tilstanden på hvert enkelt dekk, om det er sommerdekk eller vinterdekk – og hvor mye mønster det er igjen.

Forutser slitasje

RFID-tekonologien er utviklet av Michelin. Forkortelsen står for Radio Frequency Identification.

Michelin går nå ut og forteller at alle deres personbildekk blir utstyrt med den nye brikken, fra og med 2023.

I en pressemelding skriver Michelin at siden dekkene er et av bilens viktigste sikkerhetselementer, er det ekstra viktig å bruk riktige dekk, og at bilens systemer tilpasses spesifikt etter disse.

Brikken bygges inn i selve dekket.

Ved å identifisere hvilke dekk som er montert, kan bilen tilpasse kjøreegenskapene.

RFID gjør det også mulig å kunne forutse dekkenes tilstand.

Viktig for selvkjørende biler

– Vi jobber målrettet sammen med bilprodusentene for å utvikle algoritmene som konverterer data fra RFID-brikken til tilpasset informasjon om dekkenes tilstand, som deretter vises til bilisten, sier Michael Ewert, global salgssjef i Michelin.

Ifølge dekkprodusenten er muligheten for automatisk overvåkning av dekkenes tilstand, ved hjelp av RFID-teknologi, en kritisk faktor i utviklingen av selvkjørende biler.

Trådløs informasjon

– I den grad bilens data kan kommunisere direkte med verkstedet, åpner våre RFID-tilkoblede dekk en helt ny verden. Man kan enkelt identifisere dekket, og gjennom å følge kjøremønsteret på bilen, vil man via algoritmer kunne forutsi når det er på tide å ta en kikk på dekkene. Verkstedene kan proaktivt følge mønsterdybden på kundenes dekk og forberede et dekkbytte ved neste besøk på verkstedet, sier Anders Svensson, i Michelin Nordic.

Med RFID-teknologien hos verkstedene kan man også forebygge feil i monteringen av dekk. Fordi brikken i dekket har lagret den nøyaktige posisjonen i forhold til hjulakselen, kan en mekaniker med én gang se om dekket har blitt montert rett, når de leser av brikken med skanneren. RFID-teknologien hindrer også at dekk forveksles, ettersom hver eneste brikke har sitt eget ID-nummer.

Økt sikkerhet

Michelin mener at RFID-tekonlogien kommer til å øke sikkerheten på veiene, ettersom bilenes elektroniske stabilitetskontroll (ESP) og andre sikkerhetssystemer, kommer til å kunne tilpasses den nøyaktige tilstanden til dekkene – slitte eller nye, vinterdekk som sommerdekk.

Det betyr helt konkret, at når systemet griper inn ved nødbremsing eller ved risiko for sladd, skjer det ut ifra dekkenes egenskaper på det spesifikke tidspunktet.

Michelin understreker også at brikken ikke vil føre til betydelig økning i pris.

Prøvd ut i transportnæringen

Når det kommer til logistikken har RFID-teknologien etablert seg et verktøyet for å kontrollere og overvåke varestrømmene og optimalisere håndteringen av dekk.

Allerede i dag utruster Michelin 90 prosent av sine lastebildekk med transpondere – og innen 2023 skal til alle lastebildekk være utrustet med en RFID-brikke. På verkstedet sparer man også tid, fordi all viktig informasjon blir vist på skjermen med en gang man leser av RFID-brikken, og derfor trenger man ikke kontrollere det for hånd. I tillegg til alt dette vil også bruken av RFID-brikke i dekk gjøre at man kan optimalisere lagernivåene sine.

Verdensmarkedet for "oppkoblede dekk" anslås å være rundt 3,5 milliarder SEK i 2026. Det betyr en årlig vekst i sektoren på opp til 70 prosent.

Saken ble først publisert på Broom.no