En av de dyreste delene på bilen – og den trenger også stell

I dag leveres mer enn 95 prosent av alle nye personbiler i Norge med automatgir. At denne andelen har vokst kraftig de senere årene, skyldes ikke minst det raskt økende salget av elbiler og hybrider. Så og si alle hybrider og elbiler har automatgir i en eller annen form.

Elbilene har et langt enklere girsystem enn tradisjonelle automatgirkasser, med færre feilmuligheter enn disse.

Dette betyr også at det nå er et stigende antall brukte biler med automatgir på markedet, og her kan det ligge kostbare fallgruver for nye eiere. Automatgirkasser lever langt fra evig, og er like avhengig av godt vedlikehold som motor og andre vitale komponenter i bilen.

Det kan også være forskjeller på holdbarhet og slitestyrke mellom forskjellige typer girkasser og produsenter, men uansett ser det ut til at feil på automatgirkasser og dyre reparasjoner har hatt en økende tendens den siste tiden.

Oljeskift viktig

– Ja, vi ser tydelig en økning i antall feil på automatgirkasser, bekrefter Torbjørn Lind i Car Protect, som tilbyr garantiforsikringer for bil.

– Vi ser også at slike reparasjoner kan bli svært dyre, og etter vår mening er regelmessige oljeskift på automatgirkassen det beste for å forebygge dyre skader, legger han til.

Han får støtte av Per Øyvind Egge i firmaet Transtec.. Han har arbeidet med vedlikehold og reparasjoner av automatgirkasser, og manuelle girkasser, siden slutten av 1980-tallet. I dag har de hendene mer enn fulle med å ta unna stigende behov for automat-reparasjoner.

Servicebehovet er likt

– Hva er de vanligste årsakene til feil og skader på automatgirkasser?

– Noe henger rett og slett sammen med produksjonskvaliteten på delene som er brukt i girkassen. Er de for dårlige, nytter det ikke hvor flink man er med vedlikehold. Enkelte feil er også gjengangere fra merke til merke.

– God og jevnlig service er viktig, og kan forlenge livet til automatkassen, uavhengig av hva bilforhandleren sier. Et nokså vanlig intervall i dag er 60.000 km for automat-oljeskift, og dette er i så fall angitt i bilens servicehefte, sier Per Øyvind Egge til Broom.

– Gjelder dette både for de nye dobbeltclutchgirkassene med våtclutch og for vanlige automatkasser med momentomformer?

– Ja, dette er gjengs for begge hovedtyper. Konstruksjonen er ganske forskjellig, men hos begge går alt i det samme oljebadet. Derfor er det logisk at også servicebehovet er likt.

5.000 – 8.000 for oljeskift

– Hva er riktig service på en automatgirkasse?

– Vi anbefaler olje- og filterskift, gjerne også flushing, som er et komplett oljeskift, der all olje skiftes ut. Den siste prosessen krever 20-30 prosent mer olje enn den totale oljemengden som er på girkassen, i forhold til et enkelt oljeskift der det blir byttet ut fra en tredjedel til halvparten av oljen.

– Er slike oljeskift dyre?

– Det varierer blant annet med volumet. Oljemengden i en automatgirkasse er gjerne 5 – 15 liter, noen ganger enda mer. De fleste ligger imidlertid rundt 10 liter, og 5.000 – 8.000 kroner en ganske typisk pris for et skift med flushing.

En automatgirkasse er en komplisert komponent. Reparasjon krever kompetanse og erfaring. Foto: iStock

Funksjonsfeil merkes fort

– Hvorfor er oljeskift så viktig?

– Som i en motor, blir også oljen i en automatgirkasse brukt og slitt. Alt som går rundt eller kobler ut og inn vil avgi partikler som reduserer oljens smøreevne over tid. En automatgirkasse er en ganske fint kalibrert komponent, og det tåles ikke særlige avvik her før det oppstår problemer, sier Egge videre.

Han understreker at bilføreren vil merke det veldig fort dersom automatgirkassen får funksjonsfeil.

Reparasjon kan bli dyrt

– Skader kan oppstå av forskjellige årsaker, men på en del kasser vil det oppstå feil på grunn av manglende oljeskift, og det er ingen tvil om at man i de aller fleste tilfellene vil forlenge levetiden med skikkelig service og tilstrekkelig hyppige oljeskift.

– Dessverre har vi også eksempler på bilmodeller som har anbefalt skift på 60.000 kilometer, men der girkassen ryker likevel. På disse er det grunn til å tro at levetiden ville blitt forlenget dersom man i stedet anbefalte skift hver 30.000 eller 40.000 km.

– Og går det først galt blir det gjerne dyrt?

– Det kan det bli, ja. Vi har eksempler på biler der en automatgir-reparasjon kan variere fra 15.000 til over 100.000 kroner, slutter Per Øyvind Egge.

