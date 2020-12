I flere år har det vært svært gunstig å kjøpe og eie elbil.

For det første er det ingen moms eller avgifter på disse bilene i forbindelse med kjøp. I tillegg var de lenge helt eller delvis skånet for avgifter i bomringer, på offentlige parkeringsplasser og ferjer.

Legger du til at de også en periode hadde fri tilgang til kollektivfeltet, begynner argumentene å bli mange, for å velge utslippsfri bil.

Men etter hvert som andelen elbiler har skutt i været, har stadig flere av fordelene blitt enten redusert, eller fjernet.

I statsbudsjettet for 2021, er det bestemt å videreføre moms- og avgiftsfritak på alle utslippfrie biler. Men elbilene slipper ikke unna trafikkforsikringsavgiften. Den blir nå på 2.135 kroner. Det samme som på motorsykkel.

NAF er ikke fornøyd med det nye budsjettet: – Går i feil retning

Kritiske til ny løsning

Den nye avgiften ble ikke godt mottatt av Miljøpariet de Grønne, NAF eller Elbilforeningen. De mener dette gjør det mindre attraktivt å velge miljøvennlig bil.

Men fortsatt er det betydelig lavere avgift for elbiler, sammenlignet med andre biler.

Diesel- og bensinbiler har en avgift på 3.066 kroner, mens eiere av dieselbiler uten partikkelfilter skal betale 3.577 kroner.

Tidlig ute – men noen ganger er det ikke smart med pen dame

Fra null til 2.135 kroner

Tilbake i 2017 hadde elbileiere årsavgift på 455 kroner. Men da den tradisjonelle årsavgiften ble erstattet av trafikkforsikringsavgiften i 2018, slapp elbileierne å betale.

Det har vært praksis fram til nå. Men fra 2021 blir det altså over 2.000 kroner i året i ekstra kostnader for elbileierne.

Elbilen er egentlig dyrest – men ikke Norge

Ikke dyrere biler

I utgangspunktet var det også foreslått økning i kjøpsavgiften på bil med 3,5 prosent. I tillegg var planen å gjøre ladbare hybrider dyrere, gjennom økt krav om elektrisk rekkevidde.

Takket være forhandlinger med Frp, ble imidlertid ikke noe dette med i det endelige budsjettet. Det er blant annet Bilimportørenes Landsforening (BIL) glade for.

2020 er det første året der elbiler står for over halvparten av nybilsalget. Regjeringens mål er at alle nybiler som selges i Norge i 2025 skal være utslippfrie.

Ny regel gjør at du kan spare mye på drømmebilen

Denne saken ble først publisert på Broom.no.