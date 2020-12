Forbud mot å vaske bilen hjemme? Da ble det brudulje

2020 er snart over. I den forbindelsen har vi i Broom sett nærmere på hvilke saker som har lest aller beste i året som har gått.

Noen handler om superbiler, andre om folkelige og fornuftige biler – og andre igjen handler om det å eie bil.

Forbrukerstoff er en viktig del av den redaksjonelle miksen vår på Broom. Og dette er også stoff som ofte engasjerer sterkt.

Det fikk vi flere eksempler på også i 2020. Helt til topps i denne kategorien gikk en artikkel som skapte et voldsomt engasjement.

Her er vår topp 3 forbrukersaker i 2020:

1 . Forbudt i Sverige og Tyskland - nå kan det bli strammet inn i Norge

Nei, det ble ikke noe forbud mot å vaske bilen hjemme.

Tematikken er ikke ny. Fra flere hold har det blitt tatt til orde for å innføre et forbud mot bilvask på egen gårdsplass. Hvorfor? Jo, dette handler om miljø.

En svensk undersøkelse som ble gjort for en tid tilbake, viser at om det blir foretatt ti millioner bilvasker i løpet av ett år, betyr det nesten tre tonn tungmetaller, 1.000 tonn oljer og 2.500 tonn avfettingsmiddel, bilsjampo og poleringsmidler, rett ned i bakken.

I flere norske kommuner, som Bergen og Trondheim, anbefales allerede innbyggere å vaske bilen i godkjent vaskehall. Spørsmålet ble da om politikerne ville ta det et skritt lenger...

Artikkelen vår skapte brudulje og et voldsomt engasjement blant leserne. Vi fikk også en konklusjon ikke lenge etter.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) stilte da følgende spørsmål til miljøvernministeren på Stortinget:

– Kan statsråden slå fast at regjeringen ikke kommer til å innføre forbud eller innstramming i regelverket for vask av egen bil eller kjøretøy?

Svaret kunne ikke vært kortere. Det bestod av to bokstaver og var rett og slett: Ja.

– Dette var et svar helt etter mitt hjerte, sa Slagsvold Vedum til Broom den gangen.

Nei, det blir ikke forbud! Klikk her for å lese hele saken:

Et bildekk lappet med lappesaker beregnet for tråsykkel, det er virkelig ikke bra. Foto: Jarle Teige. Foto: broom

2. Jarle fikk hakeslepp da han oppdaget dette

Hva gjør du hvis du har hull i dekket på bilen – og luften siver ut? 99,9 prosent av oss vil vel tenke at svaret er å stikke innom en dekkforhandler og sjekke om det kan repareres, eventuelt kjøpe et nytt dekk.

Men unntakene finnes, også her. Jarle Teige fra Tønsberg var på jobb i Drammen da han fikk se en i overkant kreativ reparasjonen av et punktert bildekk.

– Jeg kjente igjen lappen med en gang. Det er jo slike vi brukte da vi reparerte punkterte sykler i barndommen, fortalte Jarle.

Bilen var forresten dansk-registrert. Men om den kom seg hjem til Danmark med lappen i behold, vet vi dessverre ikke...

Klikk her for å lese hele saken om den kreative dekk-reparasjonen

Har du også en sjokolade liggende i bilen? Det kan komme til å koste deg dyrt … Foto: broom

3. Denne tabben kan koste deg tusenvis av kroner

2020 er et stort museår. De små gnagerne gjør hva de kan for å komme seg inn i hus, hytter – og garasjer. Og noen kommer seg også inn i biler. Der kan de gjøre stor skade.

De kan gnage i stykker bilseter og spise opp ledninger – med driftsstans og kostbare kortslutninger som følge. Skader på interiør og i motorrom er ikke hyggelig.

Hva kan du som bileier gjøre? Vi tok en prat med Sigmund Clementz som er informasjonssjef i If. Han har et veldig enkelt råd:

– Det er litt fristende å henvise til Musevisa av Alf Prøysen, som vi alle kjenner til. Der koser musene seg med et stykke dropspapir på julekvelden. Ikke la potensiell muse-mat som sjokoladepapir, matrester og smuler ligge i bilen. Det er mer enn nok til å friste smårollingene. Eller enda verre; glemme igjen en matpakke eller en sjokolade i bilen. Det kan fort bli «julekvelden». For musene er dette rett og slett en invitasjon inn. Sørg for å fjerne tilgangen til fristelsene etter beste evne.

Så da lærte vi det!

Klikk her for å lese hele saken: