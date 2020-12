– Jeg kikker til høyre, der sitter en voksen mann og viser fingeren

2020 går mot slutten – og vi i Broom benytter som vanlig anledningen til å oppsummere og mimre litt.

Nå skal du få lese hva de ulike medlemmene i Broom-redaksjonen husker aller best fra året som har gått.

I dag er det redaktør Knut Skogstads tur. Her er hans historie:

Bliiink, BLIIINK!

Vi ligger i venstrefilen på motorveien, bak en varebil. Den har ingen biler foran seg, likevel ligger den der, godt under fartsgrensen. Og det har den gjort ganske lenge nå.

Vanligvis passer jeg meg godt for å gi kona råd om hvordan hun bør kjøre bil. Men én ting har jeg tatt sjansen på å terpe på ganske mange ganger. Når noen ligger og sperrer venstrefila på motorveien – under fartsgrensen: Da er det bare én ting å gjøre: Blinke med lysene. Og hjelper ikke det: Tute!

Det er påfallende mange som ligger og sperrer på denne måten. De kan grovt sett deles inn i to kategorier:

Ikke skjønt dette med to filer...

1) De som har fokus helt andre steder enn på å kjøre bil, altfor ofte på mobilen. Dermed glemmer de så uvesentlige ting som å sjekke hvor fort (eller sakte) de kjører, om de ligger i venstre fil og om de har biler bak seg.

2) De som rett og slett ikke har skjønt konseptet med to filer. De plasserer seg i én av dem, og der blir de. Uansett hastighet, øvrig trafikk osv. (De har forresten ofte et par ting til felles. De er "godt voksne" og de kjører gjerne Toyota Auris eller Prius).

Det er ikke bare meg: Så mange irriterer seg over lusekjørerne

Langfinger i kjent positur

Vi er på vei til hytta denne fredag ettermiddagen. Jeg er ikke helt i mål med jobbinnspurten til helg, derfor er det kona som kjører. Og hun gjør som hun skal: Blinker med lysene. Flere ganger. Og til slutt våkner faktisk sløvingen der foran. Han setter på blinklyset og legger seg saaakte over i høyrefila. Idet vi kjører forbi, kikker jeg til høyre (jeg må jo finne ut hvilken kategori denne sjåføren er i). Det er da jeg stirrer rett inn i en langfinger i karakteristisk positur.

Først blir jeg irritert, så må jeg le litt. Her er det altså en kar som helt opplagt ikke kan kjøre på motorvei. Så blir HAN provosert når han får et aldri så lite hint om at han bør pelle seg til høyre. Stryk på både kjøreferdigheter og normal folkeskikk der, altså!

Joda, du skal kjøre forbi køen her

Ikke helt uvanlig situasjon i 2020. Jeg sitter i passasjersetet og jobber, gjerne på fredag ettermiddag, på vei til hytta. Foto: broom

Ingen tur til Portugal

2020 har på veldig mange måter vært et annerledes år, også for oss som jobber i Broom. Men én ting har likevel vært ganske normalt: Vi har kjørt mye bil.

Den største forskjellen er at all bilkjøringen fra mars av har skjedd i Norge Vanligvis blir nesten alle nye bilmodeller presentert et eller annet sted sør i Europa. Hit inviteres presse fra hele verden på et skikkelig samlebånd. Inn dag én for å kjøre. Så er det overnatting og så mye kjøring som mulig dag to, før det bærer hjem igjen.

Dette ble det bråstopp på da korona-pandemien stengte det meste. Den første lanseringen som ble avlyst for min del, var nye Ford Kuga. Den hadde jeg gledet meg litt ekstra til, fordi den var lagt til Algarve-kysten i Portugal, samme sted hvor jeg har feriert med familien i mange år.

Så da måtte jeg heller lage min egen vri og ha internasjonal lansering hjemme i Ås. Det var faktisk ikke så verst det heller.

Les mer: Her kjørte vi egen lansering – i Ås

Norgesferie med bil

Årets utenlandsferie ble naturligvis avlyst. Det ble norgesferie med bil i stedet. Og den vil jeg aldri glemme. Vi dro nordover og bodde blant annet på fantastiske Klokkergården på Rødøy og Tranøy fyr, på Hamarøy der foreldrene mine vokste opp. Mange, mange mil på veien. Med ferger og fjelloverganger, nydelig natur og den gode følelsen av å være på reise, hver dag oppleve noe nytt. Det blir ikke siste gang.

Den siste utenlandsturen min med bil var forresten til Strømstad, mens det ennå var lov å reise til Sverige. Vi hadde Volvo S60 Polestar på test og jeg tenkte det var en god idé å ta en snartur over grensa og ta bilder av den på "hjemmebane". Kona var på helgetur med noen venninner, så ved frokostbordet lanserte jeg idéen for ungene:

Her kan du lese mer: Den tøffeste bilen deres på lenge

Lørdagsgodt fra Sverige

Jeg: – Skal vi ikke ta en kjapp kjøretur til Sverige i dag?

10-åring og 11-åring: – Neeei, det er litt kjedelig.. Og det tar jo i hvert fall to timer fram og tilbake.

Jeg: – Men er det ikke en veldig bra smågodtbutikk i Sverige, hva er det den heter... Supergott?

10-åring og 11-åring: – Å, ja! Kan vi dra dit?!?

Noen triks lærer man som forelder etter hvert. Så da ble det bilder i Sverige på meg, og lørdagsgodt fra "utlandet" på ungene.

Variert meny av feilmeldinger

Hvilke biler husker jeg best fra året som har gått? Det er mange, og de er veldig forskjellige. En av dem er Bentley Bentayga ladbar hybrid, som er et mesterverk av en bil.

Jaguar F-Type ble rikskjendis da en tidligere skistjerne ikke bare råkjørte med sitt eksemplar, men også presterte å filme dumhetene og sende det til vennene sine. Jeg hadde F-Type en uke før sommeren og hadde noen herlige kjøreturer, faktisk uten råkjøring. Biler som dette er ofte morsomst på svingete landeveier, der du ikke trenger å kjøre veldig fort for å ha det gøy.

VW ID.3 er starten på en voldsom offensiv fra Volkswagen. Og vi snakker virkelig starten. De eksemplarene som har kommet til Norge i år er ikke helt ferdige. Det oppdaget også jeg, med en testbil som innimellom ikke ville hurtiglade og som vartet opp med en svært variert meny av feilmeldinger. Men det gikk bra det også.

Nå er dette Norges mest solgte bil

Fratatt mobilen

En annen bil jeg var spent på er Ford Mustang Mach-E. Den fikk jeg faktisk se første gang i 2019. På et arrangement i Amsterdam, ble noen av oss vist inn i et "hemmelig" rom. Vi ble fratatt mobiltelefonene og en av Fords utsendte innledet slik:

– Hvis det kommer ut noe som helst fra dette, vil jeg komme etter dere. Og det er ikke en tom trussel!

Det ble sagt med et lite smil til slutt, men det var heller ikke tvil om at han mente det. Så dro de presenningen av bilen og der sto den: En helt produksjonsklar Mustang Mach-E. Lenge før tiden.

Land Rover kom med helt ny Defender i år. Strengt tatt en ganske meningsløs bil, men full av feelgood-faktor. Foto: broom

Kjører fortsatt dieselbil

Før jul kom den til Norge og jeg rakk også å ta den med til fjells, til hytta på Venabygdsfjellet. Motorvei med 110-sone og stigning opp til 1.000 meter er ikke noe elbiler liker veldig godt. Det gjorde heller ikke Mustangen. Men for ganske mange av oss er kjøreforhold som dette veldig relevante, hvis vi skal kjøpe elbil.

For min egen del: Det er helt uaktuelt å måtte lade når vi skal opp på hytta. På fredag ettermiddag/kveld vil jeg komme fram, kanskje til og med rekke en skitur, før det er kveld foran peisen. Jeg vil IKKE sitte på en eller annen ladestasjon (i verste fall i kø) og bruke opp verdifull hyttetid der.

Derfor kjører jeg enn så lenge dieselbil og kommer sannsynligvis til å gjøre det også gjennom hele 2021. Men at veldig mange andre kommer til å bidra til skyhøy elbilandel neste år, er jeg ikke i tvil om.

Det momentet elbilene nå har i det norske markedet lar seg ikke stoppe. Politikerne har også investert så mange milliarder i dette at det ikke er noen vei tilbake. Det betyr fortsatt subsidiering av elbiler. Spørsmålet blir nok også hvor dyrt og tungvint politikerne vil gjøre det å ha bensin- og dieselbil. Det er stortingsvalg i Norge i 2021, bil og bilavgifter blir et spennende tema der.

Kraftig prishopp på mange biler ble avlyst i år

Mustang Mach-E på 1.000 meter over havet, i norsk vinter.

La avgårde – og fikk det til

Av alle de tingene vi i Broom har gjort i 2020, husker jeg spesielt én. Det startet på et morgenmøte, naturligvis på Teams, da redaksjonssjef Vegard slengte frem denne idéen:

– Husker dere saken vi hadde på hun som motivlakkerte Top Gun på panseret til farens Corvette? Nå er jo Tom Cruise på filminnspilling i Norge. Hva om vi fikk ham til å signere panseret?

– Knallidé, tenkte jeg. Før fornuften grep inn. Skal vi virkelig kjøre helt til Åndalsnes og håpe at Tom Cruise vil møte oss? Sikkerhetstiltakene er så strenge at det er umulig å overraske ham. Og så er det en annen ikke ubetydelig hindring: Korona og smittesituasjonen rundt dette.

Men Vegard ga seg ikke og all ære til ham! Oppsparket var et innslag på God morgen, Norge, live på TV 2. Bare noen minutter før han skal på, ringer Vegard til meg og sier at han har fått nei til møte fra teamet til Tom Cruise.

– Hva skal vi gjøre nå, skal vi la alt falle sammen?

Nei, vi kunne jo ikke gjøre det. Vi måtte prøve! Vegard la avgårde og fikk det til, mot veldig mange odds. Akkurat som det skal være!

Her kan du lese mer om dette: Tom Cruise lander i privathelikopter

Et av utallige Teams-møter i året som har gått. Slik har vi fem som jobber i Broom holdt kontakten i 2020.

Smått og uvesentlig

Som du kanskje skjønner: 2020 har vært et annerledes-år også for oss i lille Broom. Det har ikke bare vært enkelt å drive et medieselskap i korona-tiden. Det har være mange utfordringer, noen frustrasjoner og også noen bekymringer.

Vi har også opplevd en tragedie som har preget alle. En av oss ble frarøvet det kjæreste man kan eie. Det kan ikke og skal ikke skje. Men det gjorde det.

I en slik situasjon blir vi mennesker så små. Som kollega og venn vil du så gjerne gjøre noe som kan få sorgen til å bli litt mindre, litt lettere...Når man opplever noe sånt, blir det meste annet så smått og uvesentlig.

2020 er snart over. Mange er glade for det. 2021 skal bli bedre, på så mange måter. Jeg håper du blir med oss på Broom også i det nye året.

Denne gledet jeg meg til i år: Den mest spesielle millionbilen du kan kjøpe

(Artikkelen er først publisert av Broom)