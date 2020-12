Forsikringsselskap advarer: Ikke bruk denne når du går fra bilen

Hvert år opplever flere tusen nordmenn at noen bryter seg inn i bilen deres. Det er ofte en svært kjedelig opplevelse. Verdisaker og andre gjenstander blir borte – og skader må repareres.

Forsikringen kommer deg som regel til unnsetning. Men kjedelig er det likevel, med praktiske ting som må fikses, kanskje også at du blir uten bil mens jobben gjøres.

Men hva kan du egentlig gjøre for å unngå å havne i denne lite hyggelige statistikken? Sigmund Clementz er informasjonssjef i If forsikring. Han har to gode råd. Ett av dem har du hørt mange ganger før – det andre vil kanskje overraske deg litt:

Full åpenhet

– Det første er å ikke ha noen verdigjenstander i bilen. Slagordet er: Tøm bilen – før tyven gjør det, sier Clementz.

– Og det andre?

–Det er at du ikke skal bruke bagasjeromsskjuleren når du går fra bilen. La det heller være åpent og med innsyn inn, da reduserer du faren for at noen blir nysgjerrige og må sjekke hva som gjemmer seg under skjuleren, sier Clementz.

Sigmund Clementz er informasjonssjef i If

Dette gjelder for alle biler med "åpent" bagasjerom: Stasjonsvogner, SUV-er, flerbruksbiler og mange kombier. Sedaner er unntaket, her er bagasjerommet uansett innelukket.

Ser ut som en million – koster under halvparten

Ikke for å skjule

– Det er jo litt sånn i livet at alt som er skjult, det pirrer nysgjerrigheten. For noen sender dette ut et signal om at her er det noe av verdi, som bileieren ikke vil vise frem. Og da kan det friste å knuse vinduet for å finne det ut. Ofte skal det veldig lite til for at noen bryter seg inn i bilen, sier Clementz.

Han legger til:

– Bagasjeromsskjuleren er jo ikke laget primært for å dekke til bagasjerommet. Den er der av sikkerhetshensyn. Her skal den sørge for at løse gjenstander ikke kan fly veggimellom inne i bilen, hvis du for eksempel må bråstoppe. Dessuten kan den være smart for å lage skygge på varme dager.

Noen kjører altfor fort med takboks

Vise frem hva det er

Clementz har selv stasjonsvogn. Og han er veldig nøye på hvordan han går fra sin egen bil:

– Først og fremst forlater jeg aldri bilen med verdisaker i. Dessuten er jeg nøye på å vise frem hva jeg har liggende i den. Er det støvler og regntøy, ligger det åpent - ikke pakket ned i poser. For tyven kan jo ikke vite hva som er inne i en pose, om det er gull eller gråstein. Her lønner det seg å vise kortene, sier han.

Går du fra bagasjerommet uten å dekke det til - da har du neppe mye å frykte... Foto: broom

– Hvor stor er egentlig risikoen for å få innbrudd i bilen?

– Det finnes ikke noe fasitsvar på dette, men den er absolutt reell. Samtidig varierer dette noe. Dette går i bølger, som mye annen kriminalitet. Vi har flere ganger opplevd at utenlandske bander har gjort raid i landet vårt. Da kan de bevege seg over store områder, på kort tid. De vet hva de holder på med og de er godt organisert. Mens i andre perioder kan det være roligere.

Skjer også på bygda

– Er det også geografiske forskjeller her?

– Generelt er det flere innbrudd i det store byene, enn ute på landsbygda. Men du skal aldri si aldri. Utenlandske kriminelle kan også spesialisere seg på landlige strøk, for eksempel ved hytteinnbrudd. Man er nok sikrere hvis man bor landlig, men det skjer kriminelle handlinger også på bygda i Norge, dessverre.

Tyvene går gjerne etter elektronikk, som er lett omsettelig. Merkeklær er også attraktivt, det samme er pass og naturligvis kredittkort. Men også småmynter kan føre til innbrudd:

Mange unger? Sjekk denne!

Egen "kjeller"

– For noen år siden hadde jeg med TV 2 Nyhetene, som laget reportasje i Gøteborg sentrum og Liseberg. Her har veldig mange nordmenn innbrudd i bilen hver sommer. Jeg dro ned i forkant og pratet blant annet med parkeringsvakter som fortalte at det kunne være nok at man hadde noen mynter liggende synlig i bilen. Er tyvene desperate nok, knuser de en rute for å få tak i disse. Jeg fikk forresten også vite at det ikke er mye tryggere å parkere i et kameraovervåket P-hus. En skyggelue er som regel alt som skal til for at tyvene kommer unna uansett.

– Vårt råd er i slike tilfeller at man kjører til hotellet først, og får ut all bagasjen der. Så kan man kjøre dit man skal og parkere en tom bil. Da minimerer man risikoen for innbrudd, sier Clementz.

PS: Mange biler har i dag en egen "kjeller" under gulvet i bagasjerommet. Ofte også lukkede rom i sidene av bagasjerommet. MÅ du gå fra noe verdifullt i bilen, bør du legge gjenstandene her, eventuelt godt skult under forsetene eller i hanskerommet. Bare sørg for at det ikke er mulig å oppdage dem utenfra.

Dette er faktisk en millionbil

(Artikkelen er først publisert av Broom)