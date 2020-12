Denne nybilen var vi aller mest nysgjerrig på i år

Enten du skal kjøpe nybil, bare holde deg orientert - eller rett og slett vil drømme deg litt bort: Biltester er noe veldig mange av oss kaster seg over.

I året som har gått, har vi publisert over 100 biltester her på Broom. Nå har vi sett nærmere på hvilke tester som har blitt lest mest, og ut fra det laget vår egen Topp 3: Altså de mest populære biltestene i 2020.

Og skal vi tolke én ting ut av dette, må det bli at SUV-ene fortsatt er glohete i det norske nybilmarkedet.

På topp 3 finner vi nemlig tre SUV-er. To av dem er typen tysk premium, den andre langt mer folkelig. Men de har også én viktig ting til felles:

1. Audi Q7 60 TFSI e quattro

Audi leverte en omfattende facelift på sin Q7 - her var interessen fra norske kunder stor.





En stor og kostbar SUV fra Audi ble den mest leste biltesten på Broom i 2020. Bak navnet Q7 60 TFSI e quattro, skjuler det seg en ladbar hybrid-SUV. De ladbare hybridene kommer gunstig gjennom det norske avgiftssystemet, det har gitt storsalg av mange modeller.

Akkurat denne testbilen koster tett på 1,1 millioner – pluss utstyr. Så noen billigbil er det altså ikke, avgiftskutt til tross.

Her er noe av det vi skriver i konklusjonen:

Det er bare å ta av seg hatten. Dette må være en av tidenes mest vellykkede facelifter. Plutselig er Q7 både fin og moderne igjen. Audi har gjort vellykkede endringer både utenpå og inni. Men det viktigste er likevel det de har gjort med understellet.



Kjøreegenskapene har gått fra gode til supergode! Vi er intet mindre enn imponert over hva Audi-ingeniørene har fått til her på en stor og tung bil.

Den beveger seg så og si lydløst, komfortabelt, men likevel svært presist og balansert. Enten det er nylagt asfalt på motorvei, svingete landeveier, eller fjellveier av grus og med vaskebrett. Audi Q7 vippes ikke av pinnen. Dette er noe av det nærmeste et flyvende teppe du kan komme på fire hjul.

2. Toyota RAV4 Plug in-hybrid

Etter mange år som "vanlig" hybrid, ble Toyota RAV4 ladbar i år. Responsen fra norske kunder lot ikke vente på seg.





Fra million-Audi går vi til noe av det mest folkelige og fornuftige som finnes i den store kategorien SUV: Nemlig Toyota RAV4.

Den har vært en bestselger i Norge i årevis. I år fikk den en stor nyhet. RAV4 har nemlig blitt ladbar hybrid.

Mens en rekke andre bilprodusenter satset på ladbare biler, tviholdt Toyota lenge på tradisjonell hybrid (eller selvladende, som de også har kalt det). Men så ombestemte de seg, og RAV4 viser at de kommer godt, når de først kommer. Bilen går nemlig hele 75 kilometer på strøm. Og den har ikke en krone i avgift til staten. Det gir gunstig pris.

Slik oppsummererer vi testen:

Toyota kommer sent, men godt i den ladbare SUV-klassen. Nye RAV4 kjører bedre enn noen gang. Den er raskere enn noen gang, og du får klasseledende rekkevidde.

Blant SUV-ene på markedet i dag, er det kun BMW X5 45e og Mercedes GLE 350de som slår bilen, med henholdsvis 87 og 99 kilometers elektrisk rekkevidde. Samtidig er dette biler i en helt annen klasse, derfor blir det ikke helt riktig å sammenligne dem.

Toyota leverer en fin totalpakke med nye RAV4 ladbar hybrid. Prisene starter på 497.700 kroner for innstegsmodellen «Life». Videre koster toppmodellen vi kjører 593.400 kroner. Da er alt utstyr inkludert. Og du skal være rimelig kresen om du savner noe på toppmodellen.

3. BMW X5 45e

En ekte drømmebil kom i ny og ladbar versjon, som vanlig er interessen for BMW X5 høy.





Tredjeplassen går til det som vel nærmest er definisjonen av drømmebilen for mange nordmenn: BMW X5.

Og du har kanskje gjettet det allerede? Joda, også denne er ladbar. BMW var tidlig ute på dette området. Første generasjon ladbar X5 var en bil som gikk særdeles kort på strøm og fort ble oppfattet som litt ukurant av den grunn. Men da denne testbilen kom, snakket vi andre boller.

Batteripakke på hele 24 kWt gir rekkevidde på solide 67-78 kilometer – avhengig

Batteriene spiser litt plass, men fortsatt bagasjerom på 500 liter.

av utstyr og dekkdimensjon. For å sette det litt i perspektiv: Dette er faktisk like stort batteri som på første generasjon Nissan Leaf.

Og vi lot oss imponere:

Hadde det ikke vært for at Mercedes har en svært spennende konkurrent i sin GLE 500e ville vi ikke nølt med å klistre "beste kjøp i klassen"-stempelet på X5 45e.

Det vi kan si – er at du får en rett og slett fantastisk bil for pengene. Både de som er ute etter romslig plass, god rekkevidde – og deilig rekkesekser-lyd!

Saken ble først publisert på Broom.no