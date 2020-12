Bruktbil? Da kjøper fem ganger så mange diesel som elbil

Mer enn annen hver nybil i år er en elbil. For første gang passerer de elektriske bilene 50 prosent-grensen. Og det er nok bare starten. Neste år er det ventet at elbilsalget vil øke ytterligere.

Den store taperen er biler med "bare" bensin eller dieselmotor. Særlig dieselbilene har fått mye pepper de siste årene.

Og her har det gått fort. Vi skal ikke så veldig mange år tilbake i tid før 70 prosent av nybilene som ble solgt her til lands hadde dieselmotor. Nå er denne andelen på vei ned under 10 prosent.

Det har ført til betydelig usikkerhet rundt hva som skjer med dieselbilene i bruktmarkedet, både i forhold til verditap og hvor lettsolgte de vil være.

Diesel skyter fart

Er det kjørt for dieselbilen også som bruktbil? Langt ifra, er meldingen fra Norges største markedsplass, Finn.no.

Under et webinar for bilbransjen gjennomført av Gjensidige og Nordea Finans denne uken sa produktdirektør for motor i Finn.no, Terje Dahlgren, at biler med dieselmotor er hovedmarkedet for brukte biler i Norge. Han viste til at dieselbilene faktisk skyter fart og tar andeler i det norske bruktbilmarkedet.

(Saken fortsetter under bildet)

Det er full fart i det norske bruktbilmarkedet. For mange aktører er mangel på biler nå et problem. Foto: Broom.no

Fortsatt attraktive

– Diesel fortsetter å ta andeler i bruktbilmarkedet på biler som er merket solgt de siste månedene. Det er ganske utrolig at hele Norge stort sett tror at diesel er ferdig, og at det kun er elbil som gjelder, sa Dahlgren, på webinaret.

I november ble det solgt 26.153 dieselbiler på Finn.no. Tilsvarende tall for bensin var 14.803, for hybridbiler 5.979 – og for elbiler 5.349.

Her spiller det naturligvis inn at det også er langt flere diesel- og bensinbiler til salgs i bruktmarkedet, enn elbiler. Men dette gir en klar pekepinn om at dieselbiler fortsatt er attraktive for mange i bruktmarkedet.

(Saken fortsetter under bildet)

Mange dieselbileiere fryktet nok at bilene deres kunne bli svært tungsolgte da salget av nye elbiler for alvor skjøt fart. Slik har det ikke gått så langt. Foto: Broom.no

6.100 brukte elbiler

I skrivende stund ligger det totalt 56.000 biler på Finn. Det er historisk sett et svært lavt tall. Dette gjenspeiler at bruktbilomsetningen har vært rekordhøy i år. Det igjen har gjort at mange bilforhandlere rett og slett mangler brukte biler.

Totalt er det 26.000 brukte dieselbiler til salgs. Deretter følger bensin med 16.000 biler. Det ligger 7.200 brukte hybridbiler ute på markedet, mens antallet elbiler er på 6.100.

Saken ble først publisert på Broom.no