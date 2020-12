Hvis denne ryker kan regningen bli på over 100.000 kroner

Drømmen om en premiumbil som BMW X5, Audi Q7 eller e Volvo XC90 er sterk hos mange bruktbilkjøpere. Dessverre blir drømmen litt for ofte til et mareritt. Det handler da særlig om biler som gjerne er opptil 10-15 år gamle, og som kan ha en anseelig kjørelengde – og svært lite garantier om noe går galt.

Lykken kan bli kortvarig for de som kanskje strekker budsjettet sitt for å finansiere en 2011-modell av en av de nevnte bilene.

Noe av det som kan gå galt er automatgirkassen. Regningen her kan komme på 100.000 kroner, eller i verste fall enda mer. Da er gode råd dyre, for å unngå at bilen blir stående lenge før det finnes penger til å reparere den.

Når denne ryker, kan det bli veldig dyrt

Automatgirkasser siden 1980-tallet

– Dessverre er det ofte de yngste og dårligst situerte bilkjøperne som vil ha de "direktørbilene". Det finnes nok av eksempler på hvor dyrt et forhastet bruktbilkjøp kan bli når noe begynner å ryke. Ikke minst får kronene bein å gå på dersom automatgirkassen bestemmer seg for å streike, sier daglig leder Per Øyvind Egge i Transtec i Time på Jæren.

– Ryker automatgirkassen, kan det bli dyrt, sier Per Øyvind Egge. Foto: Frank Williksen

Han leder et høyt spesialisert verksted som bare jobber med vedlikehold og reparasjoner på automatgirkasser. En og annen manuell girkasse er også innom, men den store tyngden er og blir automatkasser. Dette har vært Egges fag siden slutten av 1980-tallet, noe som ble organisert som aksjeselskap med den formelle etableringen av Transtec AS i 2000. I dag har fem ansatte hendene fulle med å ta unna etterspørsel fra et marked der flere og flere biler kommer med automatgir.

Viktig å sjekke

– Hva kan det koste å reparere en automatgirkasse?

– Det varierer veldig mye, men kan strekke seg fra rundt 15.000 kroner til godt over 100.000. I verste fall er dette beløp som kan svi også for folk som tjener godt, sier Egge.

– Ekstra surt blir det selvsagt dersom bileieren er lærling eller går på begynnerlønn, slik vi noen ganger ser eksempler på.

– Hva kan bruktbilkjøperen gjøre selv for å redusere risikoen for slike dyre reparasjoner?

– For det første er det viktig å være klar over at en automatgirkasse trenger ettersyn og service på samme måte som motoren, dersom den skal fungere prikkfritt over tid. Derfor er bilens kjørelengde og servicehistorikk det første man må sjekke. Her bør man kunne se om det er skiftet olje på automatgirkassen regelmessig.

Flott så lenge alt virker som det skal. Men når et slikt system begynner å svikter, er det en annen sak... Foto: Shutterstock

Få eksperthjelp

– Så må man selvsagt kjenne på hvordan girkassen fungerer under kjøring, både forover og bakover og i forskjellige hastigheter. God funksjon uten ulyder eller rykk under kjøring er i alle fall en indikasjon, selv om det absolutt ikke er noen garanti for at ikke automatkassen kan gå i stykker et halvt år senere.

– Etter min mening bør man også sørge for å få tatt en titt på oljen i automatkassen, og se om den er mye forurenset og slitt. Å danne seg et bilde av tilstanden i en girkasse i en bil som kanskje har gått 200.000 kilometer eller mer, er vanskelig. Den som ikke har spesielle kunnskaper selv, bør prøve å få en ekspert til å gjøre vurderingen, understreker Egge.

Slitasje over tid

– Når de yngste bileierne med dårligst råd går for å kjøpe en 10-15 år gammel BMW 7-serie, eller tilsvarende, er mitt klare råd: Styr unna! Slike biler er det uansett veldig dyrt å vedlikeholde – også om man slipper unna de verste girkassereparasjonene.

– Selv om vi snakker om biler av høy kvalitet, må vi ikke glemme at det er noe som heter alder og slitasje over tid. En premiumbil som nærmer seg konfirmasjonsalder, og som har gått mye, er naturligvis ikke i samme stand som den var de første årene etter nybilkjøpet, sier Per Øyvind Egge til slutt.

