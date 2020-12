Trenger elbil – det er bare ett problem

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei! Vi vurderer å kjøpe elbil, men det finnes virkelig ingen familiebil med 4x4 til en grei pris.

Drivstoffdrevet biler med 4x4 er både lett tilgjengelig og til en gunstig pris (for eksempel Skoda Octavia). Med elbil, må man høyt opp i pris for å finne tilsvarende bil.

Dermed vurderer vi å kjøpe en elbil som midlertidig løsning til det kommer gode alternativer med interessant pris i Norge. Da det ofte er utfordrende vinterføre hos oss, er vi litt usikre på hvordan elbiler vil fungere.

Vil en elbil med forhjulsdrift bare spinne hele tiden (ganske kjapp på akselerasjon) og vil en bakhjulsdrift hjelpe mye på vinterføre? Vi er nødt til å slå til med ny elbil snart pga. ny jobbsituasjon.

Hva er deres erfaring der?

Benny svarer:

Heisann og takk for interessant spørsmål.

Du har helt rett i at utvalget av elbiler i de ulike segmentene ikke er like godt som det er for eksosbiler.

Men det kommer til å skje mye på bare kort tid nå framover. Både VW ID. 4 og Skoda-tvillingen Enyaq vil trolig bli rimeligere elbiler enn mange av dagens firehjulsdrevne modeller. Den billigste per i dag er Tesla Model 3, som har en startpris på rundt 450.000 kroner. Skoda er ørlitt dyrere, mens ID. 4 tror jeg blir enda litt dyrere enn den igjen. Jeg tipper den får omtrent samme startpris som kommende Tesla Model Y på rundt 530.000 kroner.

Som nevnt – mye vil skje de kommende årene. Derfor er ikke deres ide om å starte med en tohjulstrekker, inntil utvalget av nye og brukte elbiler med firehjulsdrift blir bedre, dumt tenkt.

Så til bekymringen om framkommelighet. Det er vanskelig å påstå at drivhjulene plassert i den ene enden er bedre enn i den andre enden. Jeg tror dette handler veldig mye smak og behag – og hva man føler seg mest komfortabel med.

Kombinasjonen av vekt og dekk er viktig

Generelt har jo elbilene, med tung batteripakke plassert lavt og mellom akslene, mye vekt som gir godt marktrykk når man skal opp en lei bakke eller kneik. Moderne biler har også antispinn og traction-control som hjelper godt når ett hjul begynner å spinne.

Dessuten er dette med dekk svært viktig. Forskjellen på en bil skodd med gode, kontra dårlige dekk, er større enn mange er klar over. Det å velge en bil med relativt myk fjæring bidrar også til å øke framkommeligheten på vanskelig føre.

Jeg har ikke kjørt veldig mange elbiler med tohjulstrekk på skikkelig rufsete vinterføre, men har har i alle fall kjørt Nissan Leafen i toppbildet på denne saken. Den (og jeg...) ble satt skikkelig på prøve da jeg skulle ut på skitur for et par år siden. Den dro seg helt suverent fram. Mye takket være kombinasjonen av tyngde og gode dekk, slik jeg opplevde- og erfarte det. Dette vil også gjelde for andre elbiler, enten det er Hyundai, VW, Kia, eller andre.

Håper dette var oppklarende - og ønsker lykke til som elbil-eier!

Saken ble først publisert hos Broom.no