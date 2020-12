De har doblet salget sitt i Norge – og nå kommer denne

Porsche har solgt over 1.000 eksemplarer av super-elbilen Taycan i det norske markedet. Det har ført til en voldsom salgsøkning for det som tradisjonelt har vært et lite nisjemerke her til lands.

Og det stopper neppe der. Nå har Porsche-importøren nemlig akkurat åpnet for reservasjon av elbil nummer to, Taycan Cross Turismo.

I praksis er dette stasjonsvognutgaven av Taycan. Slik sett også en svært attraktiv bil for det norske markedet. Der Taycan har fokus på det sportslige (og ikke på plass), er Cross Turismo større og mer høyreist.

Prioritert plass i køen

– Da vi så konseptbilen Mission E Cross Turismo i Genève for et par år siden, trodde vi nesten ikke at det var sant, her var nemlig bilen vi hadde ønsket oss for det norske markedet, sier Morten Scheel som er administrerende direktør i Porsche Norge.

Hvordan endelig design blir for produksjonsutgaven, er ikke kjent ennå. Porsche nøyer seg med å si at modellen vil være basert på Mission E Cross Turismo Concept.

Grunnet forventing om høy etterspørsel i Norge, åpner importøren for å reservere en prioritert plass i køen ved å betale et refunderbart innskudd på 20.000 kroner.

Se hva som plutselig dukket opp i Mo i Rana

Her er konseptbilen Mission E Cross Turismo fra bilutstillingen i Geneve. Foto: NTB Scanpix.

Rynket på nesen

Hos Porsche handler mye om elektrifisering om dagen. De har satt som mål at over halvparten av alle nye biler levert til kunde innen 2025 være elektrifiserte.

– Det var nok flere av de mer garvede bilentusiastene som rynket på nesen da vi for noen år tilbake slapp nyheten om vi skulle lansere vår første helelektriske sportsbil. Men vi ser at det er skikkelige bilentusiaster som kjøper Taycan. Produktet leverer på kjerneverdiene til Porsche, og blir ikke bare oppfattet som en fantastisk elbil, men som en fantastisk Porsche uansett drivlinje. Med dagens avgiftssystem som oppmuntrer til å velge nullutslipp, har vi vippet over mange kunder til å velge elektrisk også i sportsbilsegmentet, sier Scheel, i en pressemelding.

Porsche bekrefter: Kommer med to nye elbiler

Stasjonsvogn er kanskje å ta litt hardt i, men denne utgaven skal by på adskillig mer plass enn dagens Taycan.

Oppdaget den i Rygge

Taycan Cross Turismo har forresten vært i Norge allerede. Tidligere i år fikk vi i Broom tilsendt flere biler av den, fra lesere som kom over bilen ute på test. En av dem var Mats-André Buraas.

Han oppdaget en prototype av Taycan Cross Turismo på test, i Rygge.

– Jeg kjører Tesla Model 3 selv, og superladet bilen min på Rygge. Da oppdaget jeg både Taycan og en ny stasjonsvognutgave. Den var akkurat like kul som jeg håpet på. Det så ut som en litt kortere versjon av Panamera Sport Turismo. Bilen var elegant å se på, med fine linjer. På innsiden rakk jeg bare å se at mesteparten var tildekket fortalte Mats den gangen.

Børge ventet på skyss hjem fra byen – så fikk han se dette

Porsche Taycan er en stor suksess i Norge og har sørget for en dobling av Porsche-salget her hjemme.

Toppfart: 312 km/t

Topputgaven av Taycan Cross Turismo skal ifølge Porsche klare 0-100 km/t på 3,5 sekunder, mens toppfarten oppnås på 312 km/t. Det er virkelig respektable ytelser i en «praktisk» elbil.

Ladekapasiteten blir den samme som i Taycan. Det vil si at bilen støtter 800 volt og en effekt på 350 kW.

Produksjonen vil foregå på Porsches nye CO2-nøytrale fabrikk i Zuffenhausen, hvor 1.200 personer er ansatt. Med nye Cross Turismo ventes det ytterligere 300 nye ansatte.

LES MER: For første gang er de et av Norges mest solgte bilmerker

Saken ble først publisert på Broom.no