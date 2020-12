Nå stopper de importen av nye biler til Norge

Det norske bilmarkedet har gått gjennom betydelige endringer de siste årene. Mye handler om overgangen til elektriske biler. Dette har påvirket styrkeforholdene mellom merkene i stor grad. Noen har økt salget kraftig – andre har fått det langt tøffere.

Ett av merkene som virkelig har slitt tungt i Norge de siste årene er Subaru. Salget har falt år for år.

Og i dag kom beskjeden: Importøren dropper å ta inn 2021-modeller fra Subaru. Årsaken er at bilene blir uforholdsmessig dyre i det norske markedet.

Det er det velinformerte bransje-nettstedet BilNytt.no som er første ute med nyheten.

Skal komme skikkelig tilbake

Inntil videre skal Subaru selge ut biler som står på lager. Salgsmålet for 2021 er ikke på mer enn 450 biler. Til sammenligning: Tilbake i 2015 solgte Subaru over 3.700 biler i Norge.

Ifølge importøren betyr dette imidlertid ikke at Subaru vil forsvinne fra vårt marked. Til BilNytt.no understreker administrerende direktør i Subaru Norge, Torbjørn Lie, at dette bare er snakk om en pause – og at Subaru vil komme skikkelig tilbake.

Subaru Forester – smart SUV-kjøp til 150.000 kroner

Forester har tidligere solgt bra i Norge. Men dagens utgave blir rett og slett for dyr og gjør svært lite ut av seg på registreringsstatistikkene.

Kommer med ladbar hybrid

– Fra øverste hold hos produsenten er det gitt beskjed om at i Europa skal de være, sier han. De tekniske rammene er så trange i Europa at dersom fabrikken ikke klarer å møte kravene, har de egentlig ikke noen fremtid som bilprodusent. Produsenten mener disse kravene vil dukke opp alle andre steder også. Europa brukes med andre ord som benchmarking på andre markeder, sier Lie, til BilNytt.no.

Ifølge BilNytt.no er det ventet at Subaru skal lansere en ladbar hybrid, men når den kommer er foreløpig ukjent. Det mest optimistiske anslaget er at den kommer til sommeren, mens andre ikke venter den før nærmere 2022.

Mandag denne uken bekreftet Subaru Europe også at det skal komme en elektrisk Subaru. Tidspunktet for lansering er oppgitt til å være «i løpet av første halvdel av 2020-tallet» – det vil si innen 2025.

Offisielt: Nå kommer et helt nytt bilmerke til Norge

Dette er konseptbilen Evoltis, den gir en forsmak på Subarus elektriske fremtid.

Flere nye merker kommer

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no og følger norsk bilbransje tett. Han er ikke veldig overrasket over det som nå skjer.

Sjefredaktør Atle Falch Tuverud i BilNytt.no er ikke overrasket over at noen av de tradisjonelle bilmerkene lider, når det kommer mange nye merker og modeller til Norge.

– Nei, når det nå stadig kommer nye bilmerker og nye elbilmodeller til Norge, lider noen av de tradisjonelle bilmerkene. Mange av Subaru-forhandlerne har allerede erstattet tapt volum på Subaru-salget med høyt salg av den nye elbilen fra MG, sier Falch Tuverud.

Han legger til:

– Gill Gruppen som importerer Subaru, eier over 50 prosent av MG-importøren, som fortsetter veksten. Neste år skal den samme importøren ta inn Kina-merkene Seres og DFSK, også her vil nok mange av dagens Subaru-forhandlere bli blant de nye forhandlerne. Det blir spennende å se om Subaru kan gjøre comeback i det norske markedet med nye elektrifiserte modeller på et senere stadium. Bortsett fra at modellene nå blir hardt straffet av avgiftssytemet, bør Subaru sine 4x4-modeller passe godt for mange i Norge, avslutter Falch Tuverud.

LES MER: Dette er akkurat det de trenger i Norge

Saken ble først publisert på Broom.no