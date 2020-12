Nå kan det bli fritt frem for flere typer skilt

De ble tillatt første gang i 2017 – og nå går det ikke veldig lenge mellom du ser et personlig bilskilt ute i trafikken.

Ordningen har blitt en stor suksess, som også har bidratt med penger til trafikksikkerhetsarbeid.

Snart kan det bli større mangfold på dette området. Det sendes nemlig nå ut på høring et forslag som åpner opp for at personlige kjennemerker kan komme i både store og små størrelser – og for ulike kjøretøy.

– Regjeringen ønsker å åpne for at flere skal kunne sette et personlig preg på kjennemerkene på kjøretøyet sitt. Hvis ønsket er et personlig skilt i amerikansk størrelse på bil, eller personlig skilt på motorsykkel eller tilhenger, så åpner forslaget nettopp opp for det, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Også for tilhenger

Dagens ordning for personlige kjennemerker gjelder kun i ordinær størrelse, altså 52 x 11 centimeter. Statens vegvesen sender nå på høring et forslaget som åpner opp for at personlige kjennemerker skal bli tilgjengelig i enda flere størrelser:

"Stort-høyt" (34 cm x 21 centimeter)

"Lite-smalt" (30 cm x 8,5 centimeter)

"Lite-høyt" (22 cm x 15 centimeter)

Amerikanske skilt (30 cm x 15 centimeter)

Skilt til tilhenger (47 cm x 11 centimeter).

Dette skiltet har Vegard Myhre fra Trondheim på BMW-en sin. Du gjetter kanskje hva som er favoritt-retten hans..? Foto: Privat

Enkelte justeringer

– Dette forslaget innebærer at enda flere vil kunne velge hva som skal stå på kjennemerket sitt. Det blir flere typer kjennemerker til flere forskjellige typer kjøretøy. Ikke nok med det, overskuddet ved å kjøpe denne typen skilt, som er på 9.000 kroner, går også til et godt formål, nemlig trafikksikkerhet, sier Hareide, i en pressemelding.

Ordningen foreslås i all hovedsak å være den samme som gjelder for personlige kjennemerker i alminnelig størrelse, men med enkelte justeringer knyttet til antall tegn og plassering på kjennemerket på grunn av de ulike skiltstørrelsene.

Lenge var personlig bilskilt noe norske bileiere bare kunne drømme om. Men i 2017 ble det innført, blant annet etter sterkt påtrykk fra Fremskrittspartiet som da hadde samferdselsministeren.

Sommeren neste år

– Bilinteresserte ønsker å ha tidsriktige skilt for sine biler, og det forstår jeg godt. En veteranbil blir ikke helt autentisk uten rett størrelse på bilskiltet. Til alle bilentusiaster der ute, kommer nå denne gladmeldingen, som jeg vet mange har ventet på.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil ordningen sannsynligvis være på plass sommeren 2021. Grunnen til at det ikke kan komme tidligere, er at det er behov for tekniske endringer i datasystemene.